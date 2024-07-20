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陽明山驚見「全裸妹子」散步！女登山客貼15張圖嚇喊：刷新我三觀

聯合新聞網／ 綜合報導
陽明山示意圖／記者游智文攝影
陽明山示意圖／記者游智文攝影

雖然夏天炎熱，但還是有許多登山愛好者喜歡到山上踏青。近日有一名女登山客攀登陽明山主峰時，目擊到有妹子全裸在山頂走來走去，她驚呼「三觀又被迫刷新了」。

一名女登山客在臉書社團「發現陽明山」發文透露，昨天(19日)一上陽明山主峰時，就遇到了一位妹子「連內衣都脫光在山頂走來走去」。

女登山客嚇說「兩個月沒上山的我，突然覺得自己老了」，但也強調「她個人高興就好，三觀又被迫刷新了」，她也表示沒有照片，因為有圖就會變成「偷拍」了，並另外po出15張登山的風景照。

不少人見文也開玩笑留言，「害我每張照片都去看，什麼都沒有」、「沒圖沒真相，此風不可長」、「我懷疑妳在引誘大家去爬山，但是我沒有證據」、「這是一篇激勵文，讓我們都想去爬山了」。

也有人分享自己經驗，「幾個月前上七星主峰也遇到一位男的全身一絲不掛，那天還是假日，山上人很多，也有家庭帶小孩，看到都傻眼，不知是什麼心態」。

根據社會秩序維護法，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可以處新臺幣六千元以下罰鍰。

陽明山

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