又騙觀光客？他爆南韓東大門知名餐廳「帳單偷灌水」 過來人狂點頭

暑假到來，許多家庭紛紛安排出國旅遊。但有網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」抱怨，自己最近帶家人到南韓東大門某知名餐廳用餐，最後帳單卻莫名多了1000韓元（約新台幣23元），店家疑似「偷灌水」欺騙觀光客的行為，讓他很不開心。

原PO表示，日前他和家人到南韓旅遊，在東大門商圈某知名餐廳用餐，他們一家點了三人份雞湯共韓幣4萬5千元（約新台幣1062元），之後陸續加點了其他料，但因為店家未給顧客明細，於是他便先將餐點金額計算完畢後，再去結帳。

原PO透露，結帳時老闆說出的金額，比自己算得多出1000韓元，「其實不是大錢，但我懷疑是慣犯」。當下他立刻提出質疑，老闆雖態度不差，卻不太願意處理，最後勉強請另一位會說中文的服務生幫忙解釋，原PO指出，對方起初理直氣壯的拿著明細，但卻被他發現上面出現一筆「錯誤的金額」，老闆才笑笑地說「對不起」並退錢。

原PO坦言，儘管餐點很好吃，但店家刻意灌水讓他很不開心，「多1000韓元本身是小錢，我認為，他們（餐廳）有點在賭我們是觀光客，搞不清楚狀況」，提醒大家出國用餐時，要多多注意金額。

貼文底下，許多網友認為不少外國餐廳，會刻意騙取觀光客的錢，「感覺是店家慣用手法」、「我這次去，遇上兩間店家都有偷灌水，雖然說都是小錢，但就覺得好像都會使用的伎倆，大家去（東大門）真的要大概算一下」、「不管哪間店都要注意，自己先算過」。

還有一名曾到該餐廳用餐的網友透露，店內服務人員一直都不太禮貌，「有一年，我一個人去用餐，明明有很多空位置，都不給我坐，平時我不會在繁忙時間去吃飯，我指著空椅，說有位置，他（老闆）一直揮手要我走」。