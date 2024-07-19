Me Too！她被陌生人性騷擾向學校請長假自我調適 引眾多苦主吐遭遇

近日爆出台北市幼兒園性侵案，更早之前則有一波Me Too運動，有一名網友日前也在社交平台上分享自己被性騷擾的經驗。她曾被性騷擾3次，第1次是她幼兒園大班的時候被警衛上下其手；第2次是國二被襲胸；第3次則是國三時在家門口被陌生人脫下褲子和內褲，該次經驗使她向學校請了長假自我調適。許多網友也分享被性騷擾的經驗。

該名女性網友在社交平台Threads上發文表示，自己從小到大被性騷擾過3次，在她幼稚園大班的時候，常常被社區大樓的警衛邀去警衛室，警衛會抱著她介紹警衛室的設備與環境，有一天該名網友的媽媽問她，警衛抱她的時候是否有將手往下摸，年幼的她回答，「有，但我以為他是在抱我」，後來該名網友才知道還有其他同齡的小孩被這名社區警衛性騷擾。

國中的時候，該名網友被性騷擾2次。第1次是補習班下課後和打工姐姐結伴走路回家，被騎腳踏車路過的人襲胸，第2次是放學回家要進家門時被人脫下褲子和內褲，之後對方騎腳踏車逃逸，她向路人求救，但該名路人卻說，「妳自己去追啊！」讓她對人性相當失望，此後該名網友向學校請了長假，因為不知道如何面對人群與社會，甚至懷疑自己是否做了錯事，才要經歷性騷擾。

貼文底下有許多網友表示自己也曾被性騷擾，「我小時候還沒上幼稚園時期也被一個爸媽的叔叔朋友摸下體，再後來上國小，走路經過遊藝場，被坐在路邊打電動的大哥哥伸手摸下體」、「腳踏車襲胸＋1（高中時）」、「抱抱妳，我有跟妳第二個相似經歷；我是在去學校路上，被騎機車雙載的人抓胸部，結果他太大力把我的白襯衫扣子扯掉，我就曝光了，當下整個人傻掉」，也有網友更進一步提到被性騷擾對她往後人生造成的陰影，「高一在一家金飾店附近等人，被一個看起來很怪的老人騷擾，後來他開始亂摸，還親了我的手，從那之後到現在已經8～9年了，這8～9年間每次親吻行為，都會讓我想到那一天那一個觸感，然後會引發本能的噁心反應」。