快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

不是XiaoBei？小北百貨英文店名「台味十足」 網笑翻：果然台南起家

聯合新聞網／ 綜合報導
小北百貨。圖擷取自臉書粉專「台南式 Tainan Style」
小北百貨。圖擷取自臉書粉專「台南式 Tainan Style」

台灣人愛玩諧音梗，就連24小時營業的知名連鎖五金行用品店「小北百貨」也沒錯過。近日有網友意外發現，小北百貨的英文名字，居然不是中文直翻的羅馬拚音，而是用「台語發音」，貼文曝光引發網友們熱議。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張小北百貨的招牌照，只見醒目的黃色招牌上，由上而下是LOGO、中文和英文字樣，其中英文店名居然不是小北的羅馬拚音「SHOW BA」，而是使用台語發音直翻的「XIAO BEI」。

小北百貨logo。圖擷取自小北百貨臉書
小北百貨logo。圖擷取自小北百貨臉書

文章曝光，網友們紛紛表示，「不知道60年之後會不會變成老北」、「台南起家當然用台語」 、「這樣的話還少一個音，SHOW BA AH才對（小北啊）」、「一些傳統產業、老企業或是南部的企業，也是用台語發音翻譯」。

對此，臉書粉專「台南式 Tainan Style」也曾解釋過，小北百貨於1986年創立，今年正逢30周年，前身是間生意很好的海產店，分店甚至一度開到高雄，但隨著經濟不景氣的情況下，創辦人黃卜文嗅到五金產品的潛力，成功將產業轉型，利用24小時營業的特性，成為小北百貨無可取代的賣點，造就今日在台灣西半部的城市，幾乎都可以看見它的身影。

台語 小北百貨

相關新聞

不是XiaoBei？小北百貨英文店名「台味十足」 網笑翻：果然台南起家

台灣人愛玩諧音梗，就連24小時營業的知名連鎖五金行用品店「小北百貨」也沒錯過。近日有網友意外發現，小北百貨的英文名字，居然不是中文直翻的羅馬拚音...

他問打烊前多久買飲料較好？ 同業曝店員心態：跟老闆有關

日前知名連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名店員因不滿客人在快打烊前點餐，於是吐口水、徒手攪拌珍珠「加料」，掀起軒然大波，該店也被勒令停業並且永久終止合作關係...

找不到東西不甘心！人妻實測念「1咒語」找回 網喊：真的有效

時常有物品失蹤、家中找不到東西時該怎麼辦？一名人妻分享日前要和人面交一張兒童餐椅，但要面交時突然找不到其中一個零件，於是將家裡翻遍地找，沒想到還是沒找到，上網求助後發現一個神奇的「咒語」，唸出咒語後竟找到零件...

堵到靠不了岸！桃園公車宣布「取消站牌」 網見原因氣炸：違停仔大獲全勝

公車是普及率最高的公共運輸，許多人通勤、出行都要仰賴它，但近日桃園客運卻公告因某站牌附近違停過多，宣布取消停靠該站牌，要乘客到前後站乘車，引起討論。 近日桃園客運一張公告圖在地方群組流傳，公告中

開車為何有「讓右原則」？陸教練一句話點破 網讚：秒懂好記

開車上路前有許多規則需記憶，除了號誌標線外，如何禮讓行車、行人也是要點。近日有一段中國駕訓班的影片在網路上流傳，其中一句話精準解釋何謂「讓右原則」，讓網友大讚「秒懂好記」。 日前有網友在thre

霸凌害他不敢面對人群！過來人分享心痛經歷：會記一輩子

昨（17）日有網友在論壇發文表示，自己得知朋友被霸凌後過了10幾年仍記得當時情景，也因此害怕去人潮擁擠之處，朋友的情況讓原PO困惑地問，「被霸凌會記得一輩子？」貼文底下網友紛紛認同，另外關於霸凌的種類，除了最多人留言的生對生霸凌外，也有人表示被老師霸凌過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。