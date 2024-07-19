不是XiaoBei？小北百貨英文店名「台味十足」 網笑翻：果然台南起家

台灣人愛玩諧音梗，就連24小時營業的知名連鎖五金行用品店「小北百貨」也沒錯過。近日有網友意外發現，小北百貨的英文名字，居然不是中文直翻的羅馬拚音，而是用「台語發音」，貼文曝光引發網友們熱議。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張小北百貨的招牌照，只見醒目的黃色招牌上，由上而下是LOGO、中文和英文字樣，其中英文店名居然不是小北的羅馬拚音「SHOW BA」，而是使用台語發音直翻的「XIAO BEI」。

小北百貨logo。圖擷取自小北百貨臉書

文章曝光，網友們紛紛表示，「不知道60年之後會不會變成老北」、「台南起家當然用台語」 、「這樣的話還少一個音，SHOW BA AH才對（小北啊）」、「一些傳統產業、老企業或是南部的企業，也是用台語發音翻譯」。

對此，臉書粉專「台南式 Tainan Style」也曾解釋過，小北百貨於1986年創立，今年正逢30周年，前身是間生意很好的海產店，分店甚至一度開到高雄，但隨著經濟不景氣的情況下，創辦人黃卜文嗅到五金產品的潛力，成功將產業轉型，利用24小時營業的特性，成為小北百貨無可取代的賣點，造就今日在台灣西半部的城市，幾乎都可以看見它的身影。