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他問打烊前多久買飲料較好？ 同業曝店員心態：跟老闆有關

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇飲料要在打烊時間多久之前買，才不會造成店家和店員的困擾？手搖飲料示意圖／聯合報系資料照
有網友好奇飲料要在打烊時間多久之前買，才不會造成店家和店員的困擾？手搖飲料示意圖／聯合報系資料照

日前知名連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名店員因不滿客人在快打烊前點餐，於是吐口水、徒手攪拌珍珠「加料」，掀起軒然大波，該店也被勒令停業並且永久終止合作關係。有網友因此發問，飲料要在打烊時間多久之前買，才不會造成店家和店員的困擾？貼文引發熱議。

一名網友在論壇《Dcard》上提到自己通常在店家離打烊時間剩30分鐘就不會買，但有時候前50分鐘到1個小時去買，看到過店員開始在收東西，「有時候還會臭臉，不知道是平常就這樣，還是真的造成他們困擾了⋯」原PO好奇，如果飲料店網路上寫22:00打烊，「那建議什麼時候去買？21:20會太晚了嗎？」他表示自己明白飲料是自己要喝的不用去管店家，但還是不希望造成別人的困擾，「以前在診所打工也不太喜歡有人在最後一秒進來」。

貼文一出，網友紛紛留言「覺得有最後接單時間，才能要求客人最晚什麼時候之前買」、「應該是店家的營業時間要往前提，而不是消費者自己算」、「不要被情勒欸，營業時間寫到幾點就是可以買到幾點，員工自己內部工作怎樣分配怎樣運作客人怎麼會知道，臭臉給客人看幹嘛，如果不開心應該是去跟老闆講吧」、「飲料店pt表示，9：59我都會賣你，雖然特調的話可能會心裡暗暗叫苦，但我們都賣到最後一刻」、「壓線點單不想接不要接就好，直接說POS機時間一到會自動鎖帳，沒辦法點單，真的沒必要做那些噁心的事」。

也有網友指出和老闆工時計算有關「多數老闆只給半小時收店，時間其實很趕」、「外面你看的到的門市，例如：百貨公司專櫃，書局，電信，藥局，等等幾乎全部都是，營業時間=下班時間」、「就是餐飲慣老闆想偷員工勞力，不想付錢而已，逼你在打烊前收完，如果客人壓線，就要當免費勞工，之前客人壓線離開，害我們延後半小時下班，上面不讓我報加班，理由『是你們動作太慢』」、「我現在店鋪就是這樣，要滿半個鐘才能報加班，還要求我們，即使關門時間到了，如果客人要下單，在有的材料下還是要做，然後每天都是超時15-20分鐘，沒有加班費，所以有時候客人壓線，心情真的超不爽」、「被慣老闆欺壓的前飲料店員工，建議千萬不要打烊前十分鐘去買，聽過超級多很噁心的飲料店鬼故事」。

可不可熟成紅茶 慣老闆 打工

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