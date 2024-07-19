找不到東西不甘心！人妻實測念「1咒語」找回 網喊：真的有效

時常有物品失蹤、家中找不到東西時該怎麼辦？一名人妻分享日前要和人面交一張兒童餐椅，但要面交時突然找不到其中一個零件，於是將家裡翻遍地找，沒想到還是沒找到，上網求助後發現一個神奇的「咒語」，唸出咒語後竟找到零件，引發網路熱議。

原PO在IG發布影片，提到原本打算轉賣女兒不再使用的餐椅，但其中一個背扣的零件在房間裡失蹤了，「我就是發瘋似地一直找，把房間像爆炸一樣都翻遍」，原PO老公還建議她乾脆買一個新的好了，但她仍覺得不甘心不想放棄，於是上網搜尋「找不到東西怎麼辦？」，有網友分享了一個方法：把剪刀掛在門把上，然後念「大蒜大蒜大蒜」和「洋蔥洋蔥洋蔥」，就能找回失物。

「我想說屁咧，最好是有效啦！」原PO還是照做，結果，當她在女兒的衣櫃前一低頭，發現那個零件竟然真的出現在眼前，「就這樣子在面前，但我(衣櫃)這邊已經看過800遍了，超神奇的！你們試試看」，不過她也坦言自己沒有在門把上放剪刀。

影片一出，網友紛紛留言「我高二的時候在雜誌上看到這個方法後，每次搬出這招九成以上都有用！已經用了20幾年，非常神奇！但我只喊大蒜，聽說是小魔女頑皮的把東西故意遮蔽住，而她們不喜歡大蒜」、「我看完隔天早上，隨口喊了一下，不到10秒，手邊就摸到我找了一個月的apple watch有夠扯」、「真的有效！在褲子找到工作用隨身碟」、「我室友就跟我說俄羅斯有個習俗，如果你找不到東西的話，就去廚房把一個杯子倒過來放，然後我就照做了，結果下一秒馬上看到我的（身分證）卡在微波爐」、「我媽找不到東西也會喊蒜頭蒜頭……他說小精靈怕蒜頭，會把藏起來的東西丟出來（但真的隨便喊後來都會找到…）」。

不過也有人表示「結果找不到東西還要找剪刀」、「我不信，我更相信當你放棄不想找它的時候，它就會出現了」、「我看到剪刀倒掛那個馬上直覺就是不太好」。