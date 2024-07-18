堵到靠不了岸！桃園公車宣布「取消站牌」 網見原因氣炸：違停仔大獲全勝

公車是普及率最高的公共運輸，許多人通勤、出行都要仰賴它，但近日桃園客運卻公告因某站牌附近違停過多，宣布取消停靠該站牌，要乘客到前後站乘車，引起討論。

近日桃園客運一張公告圖在地方群組流傳，公告中宣布將從8月1日開始取消停靠「幸福社區」雙向站位，該站乘客須至前後站乘車，一共有8條路線被影響。桃園客運指出，該路段車流量大，站牌離路口過近又常有車輛違停，導致公車無法緊靠站牌停車，影響乘客上下車安全且阻礙後方來車通行，故做此決定。

網友見狀傻眼，便將圖轉發至PTT詢問「因為違停太多影響公車沒辦法靠站，所以乾脆都不停靠了，請到下一站上車。有沒有解決不了違停就拆公車站牌的卦？」

眾人也覺荒謬，直言「有夠白癡，爽到違停仔、苦到公車族。違停仔就是死也不會搭公車那種人，去跟他說欸公車要停，他還會說停一下會死喔，公車又還沒來」、「違停仔大獲全勝」、「台灣人不意外，違法人多一點就沒事了」、「如果能這樣，新北可以廢一堆站了，一堆低能車擋公車停車點，只能被迫在車道停然後超塞」、「高雄居然輸了，不過高雄公車會因為夜市營業而改道」。

也有人指出桃園路小違停多很難改變，並表示這條路其實不寬，要再彎過去路才會比較開闊。