開車為何有「讓右原則」？陸教練一句話點破 網讚：秒懂好記

開車上路前有許多規則需記憶，除了號誌標線外，如何禮讓行車、行人也是要點。近日有一段中國駕訓班的影片在網路上流傳，其中一句話精準解釋何謂「讓右原則」，讓網友大讚「秒懂好記」。

日前有網友在threads分享一段中國道路駕駛教學的影片，學員在路口剛好遇到車輛駛出，教練立刻提醒「這裡要讓他」，同時順勢講解何為讓右原則，「就是你的撞擊角度是撞他駕駛位的，你就必須讓他」，指出在一些無紅綠燈的路口遇到會車，若撞擊點會是對方駕駛座的，就必須讓對方先行。

不只分享影片者表示「在中國開車的確是這樣」，其他網友也表示清楚明瞭，認為平常只記得左邊要讓右邊，卻不理解其中原因，也不太好記，現在知道這個解釋後好記很多。

儘管中國法規不同於台灣法規，但網友認為「雖然原因不是這樣，但是用這樣的方式去記沒問題」，也有人熱心解釋「左方讓右方是因為駕駛在左側，右方的駕駛因為A柱視野影響，看不到左方車，而左方車能清楚的看到右方車」。此外，台灣法規最特別的一點在於「右轉車要讓左轉車」，即左轉優先。

依《道路交通安全規則第102條第1項第2款》規定，「汽車行駛至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。但在交通壅塞時，應於停止線前暫停與他方雙向車輛互為禮讓，交互輪流行駛」。