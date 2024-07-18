霸凌害他不敢面對人群！過來人分享心痛經歷：會記一輩子
你曾經遇過霸凌嗎？昨（17）日有網友在論壇發文表示，朋友被霸凌後過了10幾年仍記得當時情景，也因此害怕去人潮擁擠之處，讓原PO困惑地問，「被霸凌會記得一輩子？」貼文底下網友紛紛認同。另外關於霸凌的類型，除了最多人留言的「生對生霸凌」外，也有人表示被老師霸凌過。
原PO在PTT發文指出，他最近跟朋友吃飯，朋友向他透露自己在學生時代曾被霸凌排擠，至今出社會已過10幾年仍記在心裡，也不敢去人多的地方。原PO在貼文中發問，「被霸凌會記得一輩子？」並進一步猜測霸凌者應該忘得一乾二淨，過著舒適的生活，直呼太不公平了。
網友紛紛認同被霸凌會記很久，甚至影響往後交友，「我快30年前被霸凌我都記得一清二楚」、「為什麼不會，我現在時不時都會突然想起國高中被同學針對的話跟行動，只是當年無所謂，快畢業的時候才驚覺不就是霸凌嗎」、「會喔，會一直記得怎麼被羞辱的，認識新朋友都很擔心再次被討厭」、「會，會因此放棄一些事物，會在心裡詛咒他們，但日子要走出，等自己能力夠了，再反撲」。
大多數網友提及自己是被同學霸凌，但也有網友說被老師霸凌過，「我國小被老師霸凌，35年來沒忘記過他的臉跟霸凌的行為」、「我國小被老師霸凌，現在還記得他名字和那張死人臉，快30年了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言