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霸凌害他不敢面對人群！過來人分享心痛經歷：會記一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友的朋友學生時代被霸凌，至今仍記在心裡。圖為示意圖。 圖／Ingimage　
一位網友的朋友學生時代被霸凌，至今仍記在心裡。圖為示意圖。 圖／Ingimage　

你曾經遇過霸凌嗎？昨（17）日有網友在論壇發文表示，朋友被霸凌後過了10幾年仍記得當時情景，也因此害怕去人潮擁擠之處，讓原PO困惑地問，「被霸凌會記得一輩子？」貼文底下網友紛紛認同。另外關於霸凌的類型，除了最多人留言的「生對生霸凌」外，也有人表示被老師霸凌過。

原PO在PTT發文指出，他最近跟朋友吃飯，朋友向他透露自己在學生時代曾被霸凌排擠，至今出社會已過10幾年仍記在心裡，也不敢去人多的地方。原PO在貼文中發問，「被霸凌會記得一輩子？」並進一步猜測霸凌者應該忘得一乾二淨，過著舒適的生活，直呼太不公平了。

網友紛紛認同被霸凌會記很久，甚至影響往後交友，「我快30年前被霸凌我都記得一清二楚」、「為什麼不會，我現在時不時都會突然想起國高中被同學針對的話跟行動，只是當年無所謂，快畢業的時候才驚覺不就是霸凌嗎」、「會喔，會一直記得怎麼被羞辱的，認識新朋友都很擔心再次被討厭」、「會，會因此放棄一些事物，會在心裡詛咒他們，但日子要走出，等自己能力夠了，再反撲」。

大多數網友提及自己是被同學霸凌，但也有網友說被老師霸凌過，「我國小被老師霸凌，35年來沒忘記過他的臉跟霸凌的行為」、「我國小被老師霸凌，現在還記得他名字和那張死人臉，快30年了」。

國中生 小學 教師 霸凌 高中生

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