買一公斤櫻桃實際少四分之一 網曝店家偷塞「這物品」非首次

傳統市場主打新鮮、便宜、可議價，但也有極少數不良商家會在磅秤或包裝上「做手腳」，導致市場秤重的可信度成為一個潘朵拉的盒子。

一名網友在FB社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，透露自己在市場購買櫻桃，由於臨近中午店家準備收攤，原價一公斤600元的櫻桃特價後只賣500元，原PO買回家拆封時卻發現盒子底下墊了厚厚三層海綿，實際測量櫻桃竟只有733公克，根本不足店家所說的「一公斤」。她氣得PO出自己購買的照片，提醒大家「老闆不誠實！」

有網友留言附和，這偷斤減兩的事情早已不是第一次發生，「我被騙過一次，我一直問，有足一公斤嗎？對方還拍胸脯保證說，這個盒子就是一公斤裝的啊！完全是話術」、「回家連盒子秤是850g，拿出來秤裝了白色不透明袋的櫻桃只有不到600g」、「現在櫻桃沒這麼貴吧」。

許多網友給出建議，「臨時的攤商，都要小心，最好選固定的攤位」、「我喜歡現場挑選秤重⋯有的裝盒的真的要小心」、「買東西建議您下次直接秤，秤好在算錢。（偷斤減兩）這樣的商家不要去，讓他倒」。

根據農產資料網站TWFOOD（當季好蔬果）的統計資料，今年櫻桃進口的成交價平均每公斤402.87元，價格平穩。

消保官也提醒消費者，如果在市場上購物時，懷疑業者使用磅秤偷斤減兩，可向經濟部標準檢驗局或所屬各分局檢舉；如發生消費糾紛，像店家標示重量跟實際販售重量有落差，則消費者有權要求退費，有爭議也可撥打1950全國消費者服務專線，或向各縣市政府消費者服務中心進行諮詢或申訴。