買不下手！一票人點名「1款台灣小吃」很久沒吃了：漲到變奢侈品

在服務業工作難免會遇到一些難搞的客人。近日一名網友發文，稱自己在飯店做櫃檯時遇到了一組只訂了一間雙人房的三人家庭。當原PO按規定指出他們需要加床並支付加床費時，客人中的媽媽表示小孩可以和她睡，並為了這筆加床費與原PO產生了爭執。

2024-07-17 12:39