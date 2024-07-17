買不下手！一票人點名「1款台灣小吃」很久沒吃了：漲到變奢侈品
萬物皆漲！除了原物料價格上漲，房東調漲租金也是不少店家調升餐點價格的因素，讓不少消費者吃不消。一名網友近日感嘆現在很多台灣小吃的價格變貴，令人望之卻步，於是好奇詢問眾人，有哪些因為漲太兇，所以買不下手、已經很久沒吃的食物。文章一出，引來不少網友點名一款小吃「漲到變奢侈品」。
有鄉民在PTT以「因為漲太兇，你已經很久沒吃的東西？」為題發文，感嘆物價高漲，表示過去雞排只要35元，現在一片雞排有些要花80元才能買到。原PO因此好奇詢問眾人「還有什麼因為漲太兇，讓你實在買不下的東西？」
文章一出，引起不少網友共鳴，一票人點名雞排價格讓他們買不下手，「真的很久沒吃雞排了」、「我家附近（雞排）都要100元了」、「雞排不買，改買嫩雞胸」、「真的是雞排」、「雞排，漲到變奢侈品」、「雞排，一片80元，不如買便當」、「雞排真的變不吃了，以前一個月吃幾次，現在半年不到一次，你們就再漲吧」。也有網友懷念過去便宜的價格，「15年前雞排+珍奶只要50元左右」、「國中買雞排35元還送紅茶」、「以前學校對面賣的雞排，大約一個手掌心大、0.5cm厚，只要10元」。
也有網友提及其他小吃，「章魚燒啊，以前3盒100元已成絕響」、「絕對是蚵仔煎，貴到離譜」、「芒果冰，2004還2005年夏天一碗才30元左右」、「以前15元的夜市熱狗，現在35元，完全不想買」、「水煎包吧」、「大腸包小腸，翻倍漲」、「烤玉米吧！漲到40以上我就很少買了」。
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