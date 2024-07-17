快訊

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北以外超不友善！外國客「2致命傷」嘆自由行好難 網不挺：又不是只有台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有外國遊客抱怨，步出「天龍國」後自助旅行的難度很高。圖僅示意，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
近日有外國遊客抱怨，步出「天龍國」後自助旅行的難度很高。圖僅示意，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

許多外國遊客來台一定會到大台北地區，前往台北101、西門町、九份老街、故宮博物院等知名景點朝聖。不過近日就有外國遊客抱怨，步出「天龍國」後自助旅行的難度很高。一位網友發文分享外國友人的看法，對方指出來台遊玩「自己走的話難度很高」，且台北以外的民眾普遍英文程度不高，常在溝通上遇到障礙，「對國際旅客很不友善」。貼文發布後，也掀起網友激烈討論。

一位網友在PTT上發文，分享自己的外國友人來台遊玩，卻表示「台北以外的城市，自助旅行超級困難」。該友人認為，如果整趟行程沒有導遊帶路，「要自己走的話難度很高」；更點出一項致命傷，就是台北以外的縣市國際化程度不高，「一堆地方都只有中文、沒有英文對照，離開台北以後普遍英文程度也很差」，原PO轉述外國友人的看法，表示「他說這樣對國際旅客很不友善」，並以台灣人的角度，苦惱的詢問網友：「請問我該怎麼反駁？」

貼文曝光後吸引一票議論，有網友認同原PO外國友人的觀點，直呼「確實，根本規劃不良」、「就說對啊，所以台灣人自己也都寧願出國不國旅」、「不用反駁，一堆非英語國家都是這樣」、「大眾運輸落後，走在路上還會被撞」、「別說台北以外，光是台北都一堆路牌拼音不統一，對外國人來說很容易搞不懂地名」、「確實阿，但是亞洲都差不多」、「路標是真的超爛，各縣市的公車票價算法也雜，有的上車刷、有的下車刷、還有分段」。

不過大多數網友皆持反對意見，指出到一個國家自由行前本就應該做好功課，且現代科技發達，若真的遇上語言不通的情況，也可以使用翻譯，「不就要做夠功課才會自助，自助還要求路人會自己母語？」、「你外國的朋友真可憐，現在科技那麼發達，這樣還不會」、「說台北以外縣市英文爛我覺得是他的問題，很多國家也都是這樣，又不是只有台灣」、「去日本鄉下，也很常遇到沒英文的地方，日本鄉下人英文更爛」、「更別提日本人對外國人不友善，台灣鄉下人不會講英文，起碼願意幫忙」、「啊不就是出國嗎，就算去歐洲一堆國家，離開大都市一樣英文通不了啊」、「認真講只要不是主打觀光的地方都一樣吧，要去就做功課研究好，怎麼可能每個地方都特別為了別國人做相對應設計」。

不過對於交通上的困擾，也有人提供解方，表示「你可以翻YT上一堆老外遊台影片給他看」、「台灣包車半日遊、一日遊是超便宜的等級，窮遊還啥都不會，保證去哪國都很痛苦， 怎麼不說不懂英文的人去美國鄉下很困難？」、「有錢坐計程車就好，國外多的是連計程車都叫不到的地方，沒能力就不要自助」。

台灣人 國旅 外國人 朋友 自助旅行 自由行

延伸閱讀

雙北2間房都在媳婦名下 婆婆疑兒「被下藥」…結局曝光網讚爆

從小到大都唸錯？教育部網站曝「噢」發音 網友傻眼：差太遠

老父驟逝留1公寓…7旬翁為繼承拼命兼職還房貸 多年後見父日記悔不當初

收入高有差？以為要在吵鬧聲中用餐 他踏進新竹店裡「驚見1幕」：水準超高

相關新聞

台北以外超不友善！外國客「2致命傷」嘆自由行好難 網不挺：又不是只有台灣

許多外國遊客來台一定會到大台北地區，前往台北101、西門町、九份老街、故宮博物院等知名景點朝聖。不過近日就有外國遊客抱怨，步出「天龍國」後自助旅行的難度很高…

頂高溫工作！工地妹腳底突刺痛 鞋一脫驚「黑一圈」傻眼：熱到融化

正值炎熱的七月，全台連續幾天飆出38度以上高溫。一名女網友分享，在工地頂著高溫工作到一半時，發現腳底一陣發燙，沒想到鞋子一脫，驚見腳底被燒出「黑一圈」...

和我睡不佔床！奧客家長訂房「小孩不算人」 過來人共鳴：遇過把壯漢當小孩

在服務業工作難免會遇到一些難搞的客人。近日一名網友發文，稱自己在飯店做櫃檯時遇到了一組只訂了一間雙人房的三人家庭。當原PO按規定指出他們需要加床並支付加床費時，客人中的媽媽表示小孩可以和她睡，並為了這筆加床費與原PO產生了爭執。

日吹4小時！妹子租屋冷氣開28度「一周電費破千」 內行揭2禍首：快搬家

炎炎夏日，不少人都感嘆開冷氣導致電費增加、開銷變多。一名女網友表示，最近搬到新租屋處，電費一度6.5元，住一星期後發現電卡原本有2000元，用到只剩下970元，等於花掉1030元。她不解為何冷氣一天開不超過4小時、溫度設定在28度，電費卻貴得離譜。對此，有內行人直言「房間坪數大」、「定頻冷氣」這兩大因素是電費暴增的關鍵。

嘆加料事件殃及無辜 可不可前總部員工曝規定：最後1分鐘來買都歡迎

知名連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名女員工因不滿客人在快打烊前點餐，於是吐口水、徒手攪拌珍珠「加料」，引起軒然大波，該店也被勒令停業並且永久終止合作關係。對此，有前總部員工為可不可叫屈，「我覺得可不可還是很棒的飲料店，要不要接受是大家的自由，但只希望不要再去惡意傷害可不可其他分店的員工！」

可不可口水加料苦主現身「那杯是我爸喝的」…網見女店員1特徵怒：沒口水也不敢買

「可不可熟成紅茶」14日爆出食安事件，一名新竹關埔分店女店員因不滿顧客在打烊前訂飲料，先是在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠，並讓同事錄下過程傳到網路上，引發各界撻伐。有網友指出，事件爆發後，將手邊的飲料跟影片中左上角的單號進行比對，發現自己就是苦主，也透露「那杯白玉紅茶是我爸喝的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。