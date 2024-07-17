台北以外超不友善！外國客「2致命傷」嘆自由行好難 網不挺：又不是只有台灣

許多外國遊客來台一定會到大台北地區，前往台北101、西門町、九份老街、故宮博物院等知名景點朝聖。不過近日就有外國遊客抱怨，步出「天龍國」後自助旅行的難度很高。一位網友發文分享外國友人的看法，對方指出來台遊玩「自己走的話難度很高」，且台北以外的民眾普遍英文程度不高，常在溝通上遇到障礙，「對國際旅客很不友善」。貼文發布後，也掀起網友激烈討論。

一位網友在PTT上發文，分享自己的外國友人來台遊玩，卻表示「台北以外的城市，自助旅行超級困難」。該友人認為，如果整趟行程沒有導遊帶路，「要自己走的話難度很高」；更點出一項致命傷，就是台北以外的縣市國際化程度不高，「一堆地方都只有中文、沒有英文對照，離開台北以後普遍英文程度也很差」，原PO轉述外國友人的看法，表示「他說這樣對國際旅客很不友善」，並以台灣人的角度，苦惱的詢問網友：「請問我該怎麼反駁？」

貼文曝光後吸引一票議論，有網友認同原PO外國友人的觀點，直呼「確實，根本規劃不良」、「就說對啊，所以台灣人自己也都寧願出國不國旅」、「不用反駁，一堆非英語國家都是這樣」、「大眾運輸落後，走在路上還會被撞」、「別說台北以外，光是台北都一堆路牌拼音不統一，對外國人來說很容易搞不懂地名」、「確實阿，但是亞洲都差不多」、「路標是真的超爛，各縣市的公車票價算法也雜，有的上車刷、有的下車刷、還有分段」。

不過大多數網友皆持反對意見，指出到一個國家自由行前本就應該做好功課，且現代科技發達，若真的遇上語言不通的情況，也可以使用翻譯，「不就要做夠功課才會自助，自助還要求路人會自己母語？」、「你外國的朋友真可憐，現在科技那麼發達，這樣還不會」、「說台北以外縣市英文爛我覺得是他的問題，很多國家也都是這樣，又不是只有台灣」、「去日本鄉下，也很常遇到沒英文的地方，日本鄉下人英文更爛」、「更別提日本人對外國人不友善，台灣鄉下人不會講英文，起碼願意幫忙」、「啊不就是出國嗎，就算去歐洲一堆國家，離開大都市一樣英文通不了啊」、「認真講只要不是主打觀光的地方都一樣吧，要去就做功課研究好，怎麼可能每個地方都特別為了別國人做相對應設計」。

不過對於交通上的困擾，也有人提供解方，表示「你可以翻YT上一堆老外遊台影片給他看」、「台灣包車半日遊、一日遊是超便宜的等級，窮遊還啥都不會，保證去哪國都很痛苦， 怎麼不說不懂英文的人去美國鄉下很困難？」、「有錢坐計程車就好，國外多的是連計程車都叫不到的地方，沒能力就不要自助」。