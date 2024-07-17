頂高溫工作！工地妹腳底突刺痛 鞋一脫驚「黑一圈」傻眼：熱到融化

正值炎熱的七月，全台連續幾天飆出38度以上高溫。一名女網友分享，在工地頂著高溫工作到一半時，發現腳底一陣發燙，沒想到鞋子一脫，驚見腳底被燒出「黑一圈」。

該名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享，她在工地作業時，腳底突然感覺一陣燒燙的刺痛感，但礙於當時手邊工作還沒結束，因此不理會繼續工作，直到休息時才發現腳底已經被燙傷，「結果忙到剛剛一看…鞋底融化了」。

從原po貼出的照片中可見，鞋子因承受不了地面高溫，鞋底直接破了一個大洞，更誇張的是，就連腳底也被燙出一圈焦黑，讓她忍不住驚呼「真的太熱了！」。

一名女網友在工地上班時，突然感覺腳底一陣刺痛，沒想到鞋子脫掉後，腳底竟被燒出「黑一圈」。圖擷取自爆廢1公社網友Xinchen Lin拍攝

文章曝光，網友們傻眼直呼，「再給個兩個黑點，您就是腳底板有三顆痣的托世孫悟空了」、「看照片味道飄出來了」、「好誇張」、「別想太多單純只是髒東西跑進去而已，那麼薄的鞋底冬天也一樣啦」、「辛苦了」。