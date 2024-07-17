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和我睡不佔床！奧客家長訂房「小孩不算人」 過來人共鳴：遇過把壯漢當小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，稱自己在飯店做前台時遇到了一組只訂了一間雙人房的三人家庭。當原PO按規定指出他們需要加床並支付加床費時，客人中的媽媽表示小孩可以和她睡，並為了這筆加床費與原PO產生了爭執。圖／ingimage
近日一名網友發文，稱自己在飯店做前台時遇到了一組只訂了一間雙人房的三人家庭。當原PO按規定指出他們需要加床並支付加床費時，客人中的媽媽表示小孩可以和她睡，並為了這筆加床費與原PO產生了爭執。圖／ingimage

在服務業工作難免會遇到一些難搞的客人。近日一名網友發文，稱自己在飯店做櫃檯時遇到了一組只訂了一間雙人房的三人家庭。當原PO按規定指出他們需要加床並支付加床費時，客人中的媽媽表示小孩可以和她睡，並為了這筆加床費與原PO產生了爭執。

原PO在Dcard以「幾個人要住飯店自己不知道嗎？」為題發文，稱自己在京都的一間三星小飯店做櫃檯工作。原PO表示自己最近接待了一組三人小家庭，當她查詢對方的訂房資料時，卻發現他們只訂了一間兩床的雙人房，且預約人數只有一人。

原PO解釋，由於日本絕大多數的飯店會將7歲以上的小孩視為成人，這家人的小孩已經8歲了，因此他們需要多加一張床，支付一個晚上4840日圓的加床費，且根據京都的規定，每人每晚要交200日圓的住宿稅，這些規定訂房網站上都有寫。在告知他們這些規定後，原PO補充，由於兩床的雙人房無法加床，所以要為他們更換房型，變成一張大床搭配沙發床。對方也同意了，並付錢入住。

想不到沒過多久，一家人中的媽媽跑下來，表示自己要換回雙床房。原PO解釋這樣就沒有沙發床，且加床費也不會退回，因為小孩已經超過7歲了。媽媽則表示小孩會跟她一起睡，一定要拿回剛剛付的加床費，還說自己在其他國家旅遊都沒有問題。但原PO堅持這是日本的規定，這位媽媽也只能「罵罵咧咧」地上樓了。

原PO還說自己曾遇過一組印度的三人家庭，稱他們12歲且身高很高的女兒可以跟他們一起睡。原PO表示，照這樣算，大家出去就都訂一人的房型，並跟飯店說其他人睡地板不要收錢就可以了嗎？原PO希望大家能老實按人數訂房，並無奈發問「怎麼？小孩不算人嗎」。

文章引起大量網友共鳴，「在大阪的飯店工作，這情景完全一模一樣發生在我們這邊。遇過最誇張的是15歲跟我說是小孩不佔床可以一起睡」、「遇過說自己第三人是小孩，結果是一個根本有180公分以上高壯高中生，硬要住標準雙人房！」、「這跟餐廳訂位也一樣，雖然沒有費用的問題，但每次一堆家長訂位說兩位，結果實際來兩大一小、兩大兩小都有。真的超無語」。

Dcard 小孩 訂房 飯店

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