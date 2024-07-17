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日吹4小時！妹子租屋冷氣開28度「一周電費破千」 內行揭2禍首：快搬家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，租屋處電費一度6.5元，住一星期後發現電卡原本有2000元，用到只剩下970元，等於花掉1030元。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，租屋處電費一度6.5元，住一星期後發現電卡原本有2000元，用到只剩下970元，等於花掉1030元。示意圖／Ingimage

炎炎夏日，不少人都感嘆開冷氣導致電費增加、開銷變多。一名女網友表示，最近搬到新租屋處，電費一度6.5元，住一星期後發現電卡原本有2000元，用到只剩下970元，等於花掉1030元。她不解為何冷氣一天開不超過4小時、溫度設定在28度，電費卻貴得離譜。對此，有內行人直言「房間坪數大」、「定頻冷氣」這兩大因素是電費暴增的關鍵。

原PO在Dcard以「租屋冷氣貴的很誇張」為題，表明自己最近搬家更換租屋處，房東在合約上載明電費一度6.5元。由於冷氣要插入電卡才能使用，原PO住了一個禮拜之後，發現電卡原本儲值2000元，只剩下970元，等於說「只要有開冷氣電費就會用噴的」。

原PO透露自己每次冷氣只開28度，平均一天開3到4小時，回想之前在另一個租屋處，電費一度6元的情況下2000元的電卡「可以撐快一個月半」，即便有時候睡前忘記關冷氣，開一整個晚上都不至於消耗這麼誇張，且當時把溫度調在25至26度，比現在的28度還低。

原PO表示，目前房東已經請水電工來檢查，說屋內水電一切正常，讓她好奇說「想問大家這真的正常嗎」？也納悶電費一度6元跟一度6.5元是否真的有差這麼多？

貼文一出，有網友表示「冷氣是KW（千瓦）來看電費，KW乘上小時等於電費，當然這只是大方向，房間大小和設定溫度都有關係，而你不是變頻又是10年前的產物，房東自然沒必要換，因為耗電又不是他付」、「冷氣換不換很看房東啦，畢竟你簽約的時候就是這台冷氣，他沒有義務要更換，不換也租得出去，租不出去他想換才會換」、「大坪數+定頻冷氣真的會很噴錢，尤其是壓縮機沒在停的」、「要省錢，一定要在台電計價和變頻冷氣之間擇一，定頻冷氣加上一度N塊的電費，都會爆增2~3千」、「我租屋只找台電計費，現在一度兩塊多，每天在家冷氣狂開，廚房有雙門冰箱，每天下廚，一個月電費不到800元」。

一名女網友表示，租屋處電費一度6.5元，她不解為何冷氣一天開不超過4小時、溫度設定在28度，卻在一周內花掉電費1030元。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，租屋處電費一度6.5元，她不解為何冷氣一天開不超過4小時、溫度設定在28度，卻在一周內花掉電費1030元。示意圖／Ingimage

冷氣 租屋

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