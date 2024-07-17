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嘆加料事件殃及無辜 可不可前總部員工曝規定：最後1分鐘來買都歡迎

聯合新聞網／ 綜合報導
「可不可」因員工不當行為陷入食安風波。 圖擷自「可不可熟成紅茶」官網
「可不可」因員工不當行為陷入食安風波。 圖擷自「可不可熟成紅茶」官網

知名連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名女員工因不滿客人在快打烊前點餐，於是吐口水、徒手攪拌珍珠「加料」，引起軒然大波，該店也被勒令停業並且永久終止合作關係。對此，有前總部員工為可不可叫屈，「我覺得可不可還是很棒的飲料店，要不要接受是大家的自由，但只希望不要再去惡意傷害可不可其他分店的員工！」

這名女網友在threads發文表示，她是曾經待過可不可直營、總部、海外營運的員工，雖然離職了，但還是想幫前東家說話。首先，總公司其實非常堅持品質跟服務，就算有戴手套，也不能做指甲，飾品同樣不能戴，「就算你是最後一分鐘才進來買飲料都很歡迎，畢竟茶沒賣完也是倒掉、很浪費」、「如果像那位員工的心態那就不要做餐飲業，不要穿制服做出道德淪喪的事情！」

再來，店裡所給的打烊時間其實非常充裕，除了特殊狀況外，並沒有閉不完店的問題。女網友指出，很多員工自己愛提早收拾，卻又要抱怨客人壓線進來，「領人家薪水就請做好職責內的事，如果做不到就換工作，別破壞店家名譽」。

最後，女網友指出，其實總公司跟督導都有負責巡店跟規範，但兩百多間分店、上千個員工，還是很難做到24小時監控，員工自身的道德素養真的很難一位一位把關，「這件事報出來之前一定有很多類似的情況，希望大家都能給予你選擇的品牌一定的尊重，不要因為個人的行為造成公司巨大的損失。我相信這件事情，總部也在努力彌補消費者」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「被惡意騷擾、謾罵的人辛苦了，不要再欺負無辜的員工了」、「一個離職員工還會稱讚前公司，那表示這公司真的不錯」、「這是加盟主心態問題，想省人力成本，就多用PT（工讀生）自然會良莠不齊，這也是普遍連鎖餐廳的通病」、「不論身在何處，都會有這種老鼠屎臭一鍋粥的人存在」。

「可不可」16日晚間於官方臉書粉專貼出聲明，表示已委請律師對新竹關埔店及相關員工追究相關責任，並已聯繫上當事消費者，除協助退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續也會再主動關懷及拜訪。

可不可熟成紅茶 食安 餐飲業

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