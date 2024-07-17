可不可口水加料苦主現身「那杯是我爸喝的」…網見女店員1特徵怒：沒口水也不敢買

「可不可熟成紅茶」14日爆出食安事件，一名新竹關埔分店女店員因不滿顧客在打烊前訂飲料，先是在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠，並讓同事錄下過程傳到網路上，引發各界撻伐。有網友指出，事件爆發後，將手邊的飲料跟影片中左上角的單號進行比對，發現自己就是苦主，也透露「那杯白玉紅茶是我爸喝的」。

該名網友16日在Threads發文，表示自己當天原本要去門市買飲料，但時間上來不及到店面，只能叫熊貓外送。原PO表示，15日晚上看到新聞後，發現時間點和門市吻合，核對飲料杯上與影片中的單號，發現苦主就是自己和家人。原PO一共點了3杯飲料，透露自己和家人都已經喝完了，「雖然那杯白玉紅茶是我爸喝的，應該不是每杯都有口水吧」。

原PO提到，事發後已接到可不可督導來電關心狀況，除了大讚業者處理事情的態度讓人很舒服，也覺得關埔店店長和督導都很無辜，並抱怨該名吐口水的女店員「道歉文裡面怎麼沒跟我道歉，我是什麼很賤的人嗎」。原PO認為女店員手塗指甲油泡飲料、吐口水「可能不是第一次這樣做的」，也說爸爸這幾天一直拉肚子，會帶他去大醫院做檢查。

有網友指出，可不可口水加料事件爆發後，將手邊的飲料跟影片中左上角的單號進行比對，發現自己就是苦主。圖／擷取自Threads

昨晚，可不可也在臉書粉專發出聲明公告，表明已對當事消費者進行退費和關懷，也對該名員工的行為追究法律責任。

不少網友看到女員工戴首飾、做美甲，紛紛留言「那種美甲超容易藏汚納垢，還凹凹凸凸的」、「飲料調製人員帶著手鏈擦著指甲油幫妳調飲料，就算沒吐口水妳敢喝？」、「擦指甲油、戴手鍊和耳環，都是食品（飲料）從業人員禁止的項目。加盟老闆沒有要求員工，違反食品衛生法，責任也不小。老闆可以提告，但他自己也有相當督導責任」、「以前做飲料店指甲油、戒指、手鍊全都不能，總店都會突擊檢查加盟店，哪像現在指甲一個比一個長，首飾也戴一堆」。