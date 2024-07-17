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日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

日本旅遊遇闌尾炎！他「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子今年5月底和妻子到日本自助旅遊，沒想到期間卻出現闌尾炎症狀。示意圖/ingimage
一名男子今年5月底和妻子到日本自助旅遊，沒想到期間卻出現闌尾炎症狀。示意圖/ingimage

國人旅外難免會遇到狀況，需要急難救助的時候，可以尋求當地駐處幫忙。就有名男子今年5月底和妻子到日本自助旅遊，沒想到期間卻出現闌尾炎症狀，因為發燒被好幾間醫院拒收，最後靠駐大阪辦事處幫忙協調，才順利找到醫院救治，讓他非常感謝外交部、駐外代表處人員的幫忙。

該名網友在PTT分享，當時他和妻子在京都觀賞足球賽，怎料肚子開始越來越痛，就算回飯店服用隨身藥物，症狀也完全沒有好轉，甚至還出現發燒、下腹劇痛等症狀，身為護理人員的妻子判斷他是闌尾炎後，隨即帶他到櫃檯請人聯絡醫院，沒想到好幾間醫院都說不收發燒的病人。

原po表示，當時是凌晨0點左右，好在老婆緊急聯絡駐大阪辦事處，人員秒接電話、開始幫忙，他們才順利搭到櫃檯叫的計程車前往第一間醫院，不過卻因為再度發燒被拒絕收治，但好在有駐處人員的協助之下，他們順利抵達第二間願意收治的醫院，也確認原po的確是闌尾炎，最後幫他打了止痛＋抗生素壓制發炎狀態，直到早上7點症狀好轉後，他們才回到旅館，繼續接下來的旅程。

後來他和老婆帶著禮物、卡片，到駐大阪辦事處感謝幫忙的駐外人員，「他是一位很年輕的帥哥，很親切也很有禮貌，但他堅持不收禮，怕有收受關說疑慮」，不過對方仍收下卡片，並熱心的要他們保重且保持聯絡，此次的經驗讓他與老婆永生難忘，非常感謝外交部及駐外代表的幫忙，否則病況嚴重的話，他恐怕會死在日本。

文章曝光，網友們紛紛誇讚，「人沒事就好，那位帥哥會有福報」、「平安無事太好了 也感謝辛苦的代表處人員」、「如果在有『交流』的國家，駐地代表處真的是最好的後盾」。

也有網友補充，「在日本直接打119，但是沒醫院要收也是沒用的，而且救護車來會要你把該填的資料都處理完才送你就醫」、「請一定要保旅遊急難醫療險」、「日本醫院真的發高燒的不收喔！我朋友帶嬰兒去結果半夜發高燒，也是很多醫院一直推」。

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