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她抱怨這些網路流行語讓人煩躁 不少網友附和：看完一肚子火

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己看到網路流行用語就會感到煩躁。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，自己看到網路流行用語就會感到煩躁。示意圖/Ingimage

網路上有不少流行用語，一名女網友分享，自己看到網路流行用語就會感到煩躁，像是兒子的兒會打成「鵝」，直言「兒子就兒子，在那邊鵝來鵝去是？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「看了很煩的網路用語」為題，指出常常看到一些網路流行用語就覺得很煩燥，像是把「兒」打成「鵝」，或是有網紅開團賣東西，幫大家整理產品重點，就會叫大家要「抄作業」，好奇大家有沒有看了也很煩的網路用語？

貼文一出後，多數網友深有同感，也舉出其他例子，紛紛表示「先生變成先森」、「好了變成好惹」、「老公、老婆變成腦公、腦婆」、「家人們誰懂啊」、「我是什麼很賤的人嗎」、「誰懂這個含金量」、「最討厭望周知」，認為這些網路用語看了就讓人一肚子火。

不過，也有部分網友持相反意見，認為這些流行用語很可愛，紛紛回應「若原PO覺得很煩，不要看就好了吧」、「鵝子或女鵝，看起很可愛」、「不是正式文件，想用什麼詞彙是個人自由，反而是大陸用語比較讓人討厭」。

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