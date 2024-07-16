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32度還沒開冷氣！她曬電費帳單291元 網傻：比手機費率還低

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天一年比一年還熱，開冷氣的時間也變多了，但有網友po出自家的電費帳單僅需繳291元。 聯合報系資料照
夏天一年比一年還熱，開冷氣的時間也變多了，但有網友po出自家的電費帳單僅需繳291元。 聯合報系資料照

夏季高溫不斷破紀錄，許多民眾都難耐酷暑不得不開冷氣，但近日有位網友在臉書社團《爆廢1公社》發文分享她的六月份電費帳單只要繳291元，而且實際開冷氣的時間不多，還能撐過32度的高溫，超低的電費令不少網友皆看傻眼。

該名網友在爆廢1公社表示，她冷氣一天最多只吹7小時，最少為3小時，不過也僅止於睡前才會開定時。從照片上來看，32度是在沒開冷氣的狀態下，開電風扇加開窗。她透露，家中不用的電器，例如電視、吹風機、電風扇、手機線…等插頭通常會拔掉，只有冰箱、洗衣機、監視器會24小時插著電。

她補充說明自己一天大致上的生活作息，早上7:40出門上班，晚上下班5:20回到家裡，然後再出門吃晚餐，回到家也差不多7:00，回家整理一下，然後洗澡，差不多8:00，由於洗澡都是洗冷水澡，所以剛洗完還可以撐半小時。

開冷氣的時間約在晚上8:30，定時約3-4小時，開到12:00上床睡覺，定時一結束，就是靠電風扇吹到早上，等到7:30起床時，室內的溫度為28度。她認為，因為房間大概只有5-6坪大小，所以再怎麼吹電費也不會貴到哪裡去，主要原因是上班不在家的時間較多，因此電費才沒那麼貴。

不少人看完紛紛留言「我上一期電費，妳可以繳二十七期了」、「電費比手機費率還低肯定是個狠人」、「這個溫度有開跟沒有開一樣？」、「抄電表的抄錯？」、「冷氣是裝飾品？」、「全部都是流動電費....總開關是關著的吧？」、「抄表員應該也會覺得很誇張吧」、「公電就比妳多了」。

也有人認為原po這樣過得太辛苦了「我還是覺得花一點點錢也不要熱死自己，平常在外面工作都不一定有冷氣，回家還要為難自己太累了」、「我是固定每天吹14小時，28度加電風扇吹到超冷，兩個月電費才800多，不會刻意拔什麼電器插頭」。值得注意的是，有網友提醒下一期帳單才是夏季帳單。

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