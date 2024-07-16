訂位女客遲到叫囂！資深員工照SOP處理被資遣 竟是惹到「白月光」

民眾到餐廳吃飯若擔心臨時沒有位子，通常都會先打電話訂位，店家是否給予緩衝時間，則各家規定不同。一位從事餐飲業的女網友，日前遇到一名遲到半小時的女客，她依店家規定將座位給了現場等候的客人，卻遭女客嗆聲「一通電話就可以讓你沒工作」，當下並不以為意，沒想到，下班前收到資遣通知，還被組長告知「算你倒楣，惹到不該惹的」。

一位女網友在「爆料公社」發文寫道，從事餐飲服務業後，每到假日遇到鳥事特別多。最常遇到訂位不準時到場，不是藉口塞車、找不到車位，就是扯同伴或小孩出門出狀況，各種理由都有。有禮貌一點的客人，會先打電話來告知晚點到，通常開店做生意為求財，也不會把規矩踩得太死，多數會通融一下，但若是自己遲到還到現場叫囂的，「我們是不會理會的，這是餐廳的規矩，也是老闆下的SOP」。

日前，原PO依店規堅持不讓一位遲到半小時的女客人入場，也將位置給了現場排隊的客人。女客人因此情緒不滿，嗆聲說她認識老闆，「只要一通電話就可以讓你沒工作」，原PO自認是照餐廳SOP處理，並不予理會，仍請女客人現場排隊等候。

沒想到，在餐廳打烊後，組長通知原PO說她被資遣了。原來那位遲到還嗆聲的女客人，是老闆的學妹，也是他大學時期的「 白月光【白月光】網路流行詞，指的是心中可望而不可及的人事物，一直在心上卻不在身旁。通常代指心心念念的心上人、念念不忘的初戀。最早出自張愛玲小說《紅玫瑰與白玫瑰》。 」，就算兩人現在都已各自婚嫁，仍然關係很好。組長還對她說，「算你倒楣，惹到不該惹的」。

原PO感慨，「原來對於超過5年的資深員工，也可以為了一個沒禮貌、沒規矩，只是個學生時期追不到的女生，說炒就炒？」。最後，原PO表示已簽了非自願離職書，而資遣費老闆也給得阿沙力，就拿錢走人了。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「想知道是哪裡的？是哪家啊？」、「直達勞工局」、「這就是特權的魔力」、「那應該直接跟老闆訂位，為難小員工是哪招」、「這樣的公司沒有一定制度，員工真的很衰！」、「台灣老闆不講武德的很多！賭錯了…」、「錢有拿到就好，在這種沒原則的店待下去，你也會越來越不開心」。

更多人覺得此事不單純，「資遣費給的阿沙力，可見這兩個人關係不簡單也不想把事情弄大」、「關係很不一般」、「真的是只止步於白月光嗎？」、「所以案件不單純，可能要直接稟報太后娘娘，反正已離職沒差」、「超衰的，你要不要考慮讓老闆娘知道一下被炒的原因」、「可以找老闆娘吐一下苦水」。