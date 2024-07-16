「口水珍珠」弄倒可不可分店！店員黑歷史曝光 連鄰居都不挺：臉超臭

知名連鎖茶飲「可不可熟成紅茶」14日爆出食安問題，一名女店員因不滿顧客打烊前點飲料，便故意「口水加料」惡搞，影片曝光後不只引起網友不滿，可不可也於15日晚間公告已全面停止該店員職務，並終止該店加盟合作關係，而店員黑歷史也被網友翻出，不只店員態度惡劣，還多次做錯品項，連鄰居都怒轟「支持不下去」。

知名茶飲「可不可」新竹關埔店14日一名女店員因不滿顧客在打烊前壓線點單，便故意在手上吐口水後再攪拌白玉珍珠，另一人則全程錄影PO網，還嗆聲「打烊前訂的都去死」，影片立刻引發眾怒。

事件爆發後，發文者雖然很快撤下影片，仍止不住網友撻伐，至15日下午疑似片中惡作劇的女店員發文道歉，表示很抱歉因一時好玩引起騷動，已深刻反省並向老闆自請離職。不過道歉文無法止血，可不可總公司隨即發表「終止加盟合作關係」，該店即起停業並永久終止與該加盟主的合作關係，並追究所有法律責任。

隨著事件受矚目，店員過往的「黑歷史」也被翻出，從Google評價可看出店員氣焰囂張不是一天兩天的事，早有大批客人留下一星負評，「我是有欠店員什麼嗎，飲料用甩的」、「從男店員手指敲收銀機的節奏跟丟吸管的態度來看，顯然在沒人的時候點餐會打擾到他」、「櫃檯態度服務有夠差，不會再來消費，點個餐一直在嘆氣，不知道哪裡得罪他了」、「態度差到爆的金髮馬尾店員，飲料裝7分滿，這還是加冰塊，如果趕下班，就不要接單，不要要接單還要做不做的」、「晚上值班瘦瘦男店員漫不經心，餐點點錯，甜度冰涼也錯」、「非常糟糕！沒茶不會先說，等了10幾分鐘才說再煮茶，還要再等，實在有夠白目」、「早上女店員態度不好，沒茶了也不跟客人解釋，然後問她，她就說那現在你知道沒茶了」、「喝過最難喝的可不可」。

甚至連該店鄰居都留言開罵，「身為旁邊的住戶鄰居，第一次決定要來留個負評。剛剛我還以為這家店怎麼這麼有愛心，請個聾啞人士來上班，點餐收錢找錢一句話都沒有，臉還特別臭。從你們開業喝到現在，茶品質不穩我也還是去買，但現在做人的尊重都沒有，抱歉實在支持不下去」。

網路也盛傳女店員恐被該店加盟主告上法院，求償450萬、另加顧客精神賠償。