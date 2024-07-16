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他問「台灣隱形有錢老人多嗎？」 咋舌實例多：回收嬤捧4千萬現金買房

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為老人家做回收示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
圖為老人家做回收示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

很多台灣長輩看似樸實不起眼，衣著也不光鮮，但不說不知道，許多人其實身價非凡，甚至名下一堆房子財產。網友ainosei (THEs)在PTT提問「這種隱形老富人，很多嗎？」，引起熱烈回響。

原PO分享了兩個例子，一是做資源回收的老伯，後來才知是包租公，月收至少20萬，做回收只是「做身體健康的」。另一個是行動有點不便的賣麵阿姨，她穿梭沒冷氣的小店裡工作，看似很清苦，結果名下有三間房。原PO好奇，「這種隱形的有錢老人，在台灣社會多嗎？」

不少網友分享身邊案例，「當年員林剛重劃完，有批電梯別墅2000多萬，一個撿回收老婦提現金買了兩戶，無貸款」、「很多都是在市場工作的隱藏富豪」、「我姑丈是退休老師，現在一堆房收租，光活期存款帳戶就有2千多萬現金」、「南部很多這種老人，都穿吊嘎夾腳拖來收租」、「我上個公司的清潔阿姨，自住三重的三層樓透天厝，還新買一間新莊新成屋租人，來做打掃真的就是做健康+來交朋友」。

網友表示，每人生活方式不同，「比起外表光鮮亮麗，一年要出國三次的人，他們比較沒那麼注重享受，每個人的生活目標不一樣罷了」、「這種歐里桑、歐巴桑超多，以前的人肯做肯省，買兩三間真的還好」、「你羨慕的錢，搞不好老人根本不在乎，他們也許只在乎能不能多活幾年」。

資源回收 透天厝

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