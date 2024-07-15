「都2024年了」 他嗨牛丼霸主SUKIYA增1服務…網灑淚慶祝：該放鞭炮了

日本連鎖丼飯店家「すき家（SUKIYA）」於2014年進駐台灣，因平價又實惠的牛丼廣受台灣民眾喜愛。在過去，多數的台灣分店僅開放使用現金付款，不過近日一位網友就發文宣布喜訊，指出自己發現某間「すき家」的櫃台加裝了刷卡機。消息曝光後，留言也興奮直呼：「真假，該放鞭炮慶祝了」、「我都要流淚了，這不是AI合成對嗎？」

一位網友在PTT上發文表示，自己最近踏入台中某間すき家的店面，竟然發現櫃台加裝了刷卡機，讓他忍不住感嘆：「2024年台灣すき家終於想到要裝刷卡機了」。原PO也從刷卡機的外觀推測，すき家可能僅支援小額支付，「所以高機率至少會有信用卡+悠遊卡+一卡通？」

看到すき家可以透過現金以外的方式付款，留言紛紛嗨喊，「真假，該放鞭炮慶祝了」、「終於，連鎖店限現金真的不多了」、「沒意外的話先猜是小額支付，排除信用卡回饋吧？」、「我都要流淚了，這不是AI合成對嗎？」、「終於欸，之前常忘記只帶著手機就想去買，只能現金太麻煩了」。

不過也有網友調侃道，「好先進喔」、「2024了，還要多久」、「難以置信的工程創舉」。

更有人實際走訪，分享各個店家啟用刷卡機的狀況，「去現場，還寫測試中」、「台中高鐵站已經啟用了，最近才吃過；昨天早上吃基隆站前，還沒啟用」、「國父紀念館那家裝了，還沒啟用」。