快訊

台南下起大雷雨！椰子樹倒塌壓車 小東路地下道積水封閉

家長冷眼自家小孩爭先恐後 網友怒：電梯禮節早被丟到垃圾桶

聯合新聞網／ 綜合報導
小孩搭乘電梯示意圖。圖／ingimage
小孩搭乘電梯示意圖。圖／ingimage

日常生活中總是有許多潛規則，簡單的事情，就能看出一個人是否含有基本的教養。近日，有網友在搭電梯時，遇到不懂禮讓的幼童，讓他直言：現在的品德教育是不是越來越低落了？

近日，一名網友inmee在PTT論壇分享自己搭電梯的經歷，電梯門才剛開啟，一位看似小學的幼童便急著進電梯，見裡面的人尚未出來，又向後退了幾步，而幼童的母親則冷眼旁觀，並不打算管教自己的孩子，似乎只覺得小孩不受控制。讓他忍不住發文「電梯要先讓裡面的人先出去這種基本常識，有些人都沒被教過嗎？現在的人品德教育是不是越來越低落了？」

此篇文章一出，引發鄉民大聲量討論，不少網友分享自己曾經遇過的經驗，「你仔細觀察的話，捷運上下車也是這樣」、「捷運排手扶梯也常看到一些人邊低頭看手機邊插隊的」、「我每次搭電梯都把這種白目頂到後退」。

也有網友從教育的角度討論，「外國是鼓勵守法守規矩，我們是幫犯法違規的人減輕負擔」、「教科書越改越爛」、「從小孩上幼兒園融入團體生活就要教跟人相處，這是最值得的投資，比學才藝和知識還值得」，甚至有人感嘆反諷「品德教育又不能賺更多錢，不如多算幾題數學」。

有國外專家曾整理出八歲孩子應該要學會的基本禮儀，最常見的大致分為下列五種：

1.在公共場合輕聲細語，注意音量

2.順手幫身後的人開門、將門帶上

3.上下車、電梯時遵循先下後上的原則

4.時常將請、謝謝、不好意思掛在嘴邊

5.咳嗽、打噴嚏時捂住口鼻，朝向無人的地方

保持基本的禮儀除了能讓周遭的人留下好印象，也能減少許多不必要的紛爭。

家教 育兒 電梯

相關新聞

家長冷眼自家小孩爭先恐後 網友怒：電梯禮節早被丟到垃圾桶

日常生活中總是有許多潛規則，簡單的事情，就能看出一個人是否含有基本的教養。近日，有網友在搭電梯時，遇到不懂禮讓的幼童，讓他直言：現在的品德教育是不是越來越低落了？

士林夜市突冒「稻草人」！用途超暖心 里長：看三國演義得到靈感

台灣的夜市文化總能吸引許多外國人朝聖，其中「士林夜市」更是觀光客造訪台北必去。近日一名網友發現，士林夜市的垃圾桶旁多了個「稻草人」，了解真相後，才得知背後是一個體貼清潔人員的故事。

麥當勞點餐機已成必需品？不用與人互動他超爽 網曝致命缺點

隨著自助點餐的盛行，越來越多店家安裝了點餐機。近日有網友發文，表示雖然麥當勞點餐機在幾年前剛推出時，因為很難用被罵得超慘，但現在自己已經離不開點餐機了。

國人很愛？台灣旅遊「一堆仿外國景點」 網點出殘酷真相：沒賣點

進入了暑假，國內各大觀光景點人潮湧入，許多地方總是人山人海。不過有民眾發現，台灣的各地充斥著「異國景點」，感覺都是抄襲國外，對此，不少人感嘆「因為台灣文化底蘊不足」，所以只能靠這樣吸引遊客。

觀光客價？瑞豐夜市「3支水煮玉米」賣230元 計價方式被罵爆：怎麼敢

夜市的小吃價格又惹爭議！高雄有一名男子到了知名的瑞豐夜市買水煮玉米，沒想到攤商秤重後，3支要價230元，讓他當場嚇到，不少人直呼「被坑」、「根本是盤子」，也很多內行人表示，如果遇到是「秤重」就不能買。

新人用「神秘代碼」寫訂單！飲料店長直言看不懂 網籲學習：效率超高

工作時，每個人都有提升效率的獨特方法。近日一名網友發文，稱自己的飲料店來了一名新人，讓他接電話時，他會用大家看不懂的「神秘代碼」把訂單寫下來，讓原PO十分無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。