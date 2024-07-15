家長冷眼自家小孩爭先恐後 網友怒：電梯禮節早被丟到垃圾桶

日常生活中總是有許多潛規則，簡單的事情，就能看出一個人是否含有基本的教養。近日，有網友在搭電梯時，遇到不懂禮讓的幼童，讓他直言：現在的品德教育是不是越來越低落了？

近日，一名網友inmee在PTT論壇分享自己搭電梯的經歷，電梯門才剛開啟，一位看似小學的幼童便急著進電梯，見裡面的人尚未出來，又向後退了幾步，而幼童的母親則冷眼旁觀，並不打算管教自己的孩子，似乎只覺得小孩不受控制。讓他忍不住發文「電梯要先讓裡面的人先出去這種基本常識，有些人都沒被教過嗎？現在的人品德教育是不是越來越低落了？」

此篇文章一出，引發鄉民大聲量討論，不少網友分享自己曾經遇過的經驗，「你仔細觀察的話，捷運上下車也是這樣」、「捷運排手扶梯也常看到一些人邊低頭看手機邊插隊的」、「我每次搭電梯都把這種白目頂到後退」。

也有網友從教育的角度討論，「外國是鼓勵守法守規矩，我們是幫犯法違規的人減輕負擔」、「教科書越改越爛」、「從小孩上幼兒園融入團體生活就要教跟人相處，這是最值得的投資，比學才藝和知識還值得」，甚至有人感嘆反諷「品德教育又不能賺更多錢，不如多算幾題數學」。

有國外專家曾整理出八歲孩子應該要學會的基本禮儀，最常見的大致分為下列五種：

1.在公共場合輕聲細語，注意音量 2.順手幫身後的人開門、將門帶上 3.上下車、電梯時遵循先下後上的原則 4.時常將請、謝謝、不好意思掛在嘴邊 5.咳嗽、打噴嚏時捂住口鼻，朝向無人的地方

保持基本的禮儀除了能讓周遭的人留下好印象，也能減少許多不必要的紛爭。