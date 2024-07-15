麥當勞點餐機已成必需品？不用與人互動他超爽 網曝致命缺點

隨著自助點餐的盛行，越來越多店家安裝了點餐機。近日有網友發文，表示雖然麥當勞點餐機在幾年前剛推出時，因為很難用被罵得超慘，但現在自己已經離不開點餐機了。

原PO在PTT以「麥當勞點餐機是不是不知不覺變成必需品了」為題發文，稱自從麥當勞點餐機改版後，自己已經離不開點餐機了。點餐機的存在讓原PO不再需要與人互動，「點餐、選擇、結帳、拿走」，沒有多餘的動作。原PO表示自己現在寧願使用點餐機，也不想給店員結帳，更讓他直言麥當勞點餐機已經「不知不覺變成必需品了」。

文章引來大量網友留言，有網友認同點餐機確實對內向的人很友善，「I人必需品」、「我社恐不想跟店員交談」。但也有人認為用點餐機也會排隊，沒有比較好，「你沒遇到點餐要點10分鐘的」、「排隊太長了還不是乖乖去櫃台」、「可是都有阿姨霸佔機台，我看她搓了有十分鐘以上，懷疑她在玩遊戲」。

還有不少網友覺得麥當勞應該推出手機點餐，「怎麼不是手機直接點餐就好，然後到現場直接拿了走」、「怎麼不弄網路點餐，還要點餐機幹嘛」、「學肯德基直接手機點餐，時間到去領就好，去麥當勞點餐還要在那邊罰站」、「肯德基直接線上訂+智能快取，去了直接拿走不用浪費時間」。

也有網友提出點餐機的致命缺點，「不能用甜心卡」、「不能用甜心卡真的很蠢，常常點完還是要去櫃檯用甜心卡加購」、「甜心卡功能被噴超久也沒改」、「沒甜心卡能點」。