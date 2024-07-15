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國人很愛？台灣旅遊「一堆仿外國景點」 網點出殘酷真相：沒賣點
進入了暑假，國內各大觀光景點人潮湧入，許多地方總是人山人海。不過有民眾發現，台灣的各地充斥著「異國景點」，感覺都是抄襲國外，對此，不少人感嘆「因為台灣文化底蘊不足」，所以只能靠這樣吸引遊客。
一名網友在PTT八卦版以「為什麼台灣觀光要到處抄襲外國景點」為題發文，他隨便舉出幾個例子，像是「南投小瑞士」、「嘉義歐洲城堡」、「桃園荷蘭風車」、「台中小希臘」、「基隆威尼斯彩色島」、「台南萬里長城」、「苗栗精靈村」等等都是。
原po表示，「從南到北到處都看得到這種東西，不解為什麼要蓋這麼多異國景點？好好發展在地觀光不行嗎？」
不少人指出背後殘酷的真相，「台灣沒文化啊，台灣最有特色的只有中正紀念堂跟故宮」、「就真的沒文化啊，或宮廟文化，真的沒賣點」、「就沒有文化意識和文化底蘊」、「沒歷史、沒文化的地方，也就只能抄」。
但也有人表示國外也是，「日本也有美國村」、「日本豪斯登堡表示」、「立山黑部也狂蹭阿爾卑斯山的名字」、「韓國也有一個超廢的小法國」、「中國也是這樣抄啊」、「其實…東亞國家都是」。
有網友則認為，「因為台灣觀光的主要受眾還是國人吧，且自身國土也沒有大到能發展飲食或文化上的特色差異，所以相較之下仿外國的景點比較有吸引力…」、「台灣就是撿現成賺快錢啊，因為從頭開始很燒錢，還不一定會賺錢」。
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