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士林夜市突冒「稻草人」！用途超暖心 里長：看三國演義得到靈感

聯合新聞網／ 綜合報導
士林夜市是台灣相當知名的觀光夜市。 聯合報系資料照
士林夜市是台灣相當知名的觀光夜市。 聯合報系資料照

台灣的夜市文化總能吸引許多外國人朝聖，其中「士林夜市」更是觀光客造訪台北必去。近日一名網友發現，士林夜市的垃圾桶旁多了個「稻草人」，了解真相後，才得知背後是一個體貼清潔人員的故事。

網友在「threads」貼出照片，可以看到士林夜市的這個「稻草人」上面插滿了竹籤，還有中、日、韓等三語言，提醒遊客逛夜市，吃完食物剩下的竹籤別亂丟。原PO也直呼：「太酷了」、「希望清潔隊員都可以減少受傷的可能」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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士林區信義里里長許立丕日前在臉書粉專《政在Chill》指出，竹籤會刺破垃圾袋，造成清潔隊員受傷，若丟到水溝裡，又會導致清溝的機器損壞，所以為了不讓垃圾落地，他從三國演義中諸葛孔明「草船借箭」的故事，發想竹籤稻草人。

許立丕表示，稻草人一共有三個，每周五、六、日放置在大南基河路口、文林安平街口（陽明戲院）及士林公有市場（紅燈籠下），呼籲逛士林夜市的民眾，吃完東西剩下的竹籤插在稻草人身上，保持垃圾不落地。

垃圾桶 夜市 觀光客

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