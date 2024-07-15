觀光客價？瑞豐夜市「3支水煮玉米」賣230元 計價方式被罵爆：怎麼敢

夜市的小吃價格又惹爭議！高雄有一名男子到了知名的瑞豐夜市買水煮玉米，沒想到攤商秤重後，3支要價230元，讓他當場嚇到，不少人直呼「被坑」、「根本是盤子」，也很多內行人表示，如果遇到是「秤重」就不能買。

一名高雄民眾在臉書「爆料公社」發文，他表示自己很久沒去逛瑞豐夜市，一去現場人山人海，到了一家賣水煮玉米的攤販，店家是用秤斤論兩的方法販賣，買了3支一共230元，他整個嚇一大跳，「領教到秤斤論兩的威力。」

貼文曝光後，不少人也表示太誇張，「烤的就算了，煮的怎麼敢啊」、「水煮的一支頂多30吧」、「第一次看到水煮在秤重的」、「盤子才會買的價格」、「很明顯觀光客價」、「被坑慘了」、「被當肥羊宰了」。

很多內行人也奉勸，「夜市買東西只要秤『斤』論『兩』說『公克』的千萬別碰」、「玉米只要秤重就不能買」、「這種水煮玉米只要有市集或夜市就會有人在賣，通常不掛寫價格的我都不買」。

根據「三立新聞」報導，遭控訴的業者對此解釋，因為玉米是從田裡面坐高速車來的，不是在瑞豐夜市挖的。