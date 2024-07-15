新人用「神秘代碼」寫訂單！飲料店長直言看不懂 網籲學習：效率超高

工作時，每個人都有提升效率的獨特方法。近日一名網友發文，稱自己的飲料店來了一名新人，讓他接電話時，他會用大家看不懂的「神秘代碼」把訂單寫下來，讓原PO十分無奈。

原PO在Dcard以「該怎麼跟新人講」為題發文，稱自己是一名飲料店店長，新來的員工在處理電話訂單時，寫出來的東西「跟摩斯密碼一樣」，原PO完全無法理解。原PO詢問後，新人表示自己之前有在飲料店工作，那家店都是使用這種代碼，即使已經離職一年多了，他仍然記得這種代碼要怎麼寫。

原PO表示自己理解這樣做比較快，因為在店裡接到電話時，她們都要先將訂單寫下來，再去pos機點單，這名新人也沒做錯什麼。原PO只希望新人能寫讓人看得懂的文字，不要再寫那些代碼了，並感嘆新人的前老闆「竟然看得懂」。

文章一出引來大量網友留言，不少人認為原PO應該學習這種代碼來提升工作效率，「如果你們沒有代碼的話可以抄一下，感覺蠻有效率的呀。如果你們有自己的縮寫，就直接教他你們的寫法呀」、「挖到有經驗的員工還不趕快請教，還配合你們比較慢的寫法是哪招？」、「你知道這樣寫比較快，也覺得他沒有做錯什麼，那為什麼不能寫。能讓工作效率提升不好嗎」。

還有人開始進行破解代碼，「R紅茶、G綠茶、W烏龍茶？」、「我也看得懂前面的！只有後面H、H、M不清楚是什麼飲料」、「五年前在台南50嵐打工背的代號：S=青茶、G=綠茶、W=烏龍、R=紅茶、M=奶茶、RT=紅茶拿鐵、LS=檸檬青…1S3I=一分糖微冰、3S3I=微糖微冰、少S少I=少糖少冰、XSXI=無糖去冰，後面都以此類推，現在有沒有改不知道」。