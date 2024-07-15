快訊

殉職警黃瑋震遺孀PO帳號惹議 她一早再發文：是我不好沒處理好

溫網／阿爾卡拉斯21歲4冠破「三巨頭」紀錄 讚約克維奇是超人

瑞豐夜市3支水煮玉米賣230元被罵爆 業者駁：坐高速車來又不是在夜市挖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物展搶贈品爆發衝突！短裙女被扯髮跌地 寵物車同被波及

香港01／ 撰文：田中貴
短髮女動手。（facebook專頁「台灣最美的風景是人」影片截圖）
短髮女動手。（facebook專頁「台灣最美的風景是人」影片截圖）

有時贈品精美，吸引到不少人你爭我奪。台北最近舉辦寵物展，有民眾為了爭奪贈品而釀成肢體衝突，短髮女子怒扯另一名短裙女子的長髮，繼而將她甩到地上，隨後向對方同行男子叫囂，大聲說「憑良心講話啊！就是因為你先動手，我才動你老婆的」。過程被其他人拍下，繼而上載至社交平台，多名網友笑言「寵物展原來也可以這樣玩」、「嚇壞毛孩了」、「真是狗咬狗」。

事件同時引來媒體報導，指出雙方事後到警局達成和解，至於事件的刑事成份，由警方繼續調查。

現場是台北南港展覽館，本月5日至8日舉行寵物展，多間寵物用品公司都有參展，甚至派發贈品，以吸引人流。

有報導指，本月7日接近中午12時，有公司派發限量免費「食器洗滌液」贈品，王姓人夫和其陳姓妻子和羅姓男子與其涂姓女友爭奪時，卻爆發肢體衝突。

影片被上載至facebook專頁「台灣最美的風景是人」，長約24秒，明顯經過剪輯，片中可見，短髮女子怒扯另一名短裙女子的長髮，甚至將她甩到地上。長髮女旁邊的寵物車都被波及，一度搖搖欲墜，較遠處因鏡頭所限，有藍衣男子向另一名黑衣男子施襲，黑衣男同樣跌倒，隨即起身，一名白衣短褲男子相信是「和事佬」走近勸架，安撫短髮女和另一名黑衣男子，長髮女則自行起身，另一名藍衣男子繼續指責黑衣男。

鏡頭一轉，白衣男仍安撫黑衣男，但短髮女朝他們的方向，大叫「憑良心講話啊！就是因為你先動手，我才動你老婆的」。保安員在旁沒有嘗試分開雙方，事件引來不少途人駐足觀望。

有報道引述店員所言，指出2人搶贈品，「有點推擠，然後那個人就說你為什麼推我，那個人就說他沒有，然後就打起來」。目擊事件的工讀生則表示，其中一名女生被扯頭髮，亦有一名男生被推倒在地上，保安員則指「打兩下，然後被打的那個堅持要叫警察」。

動手的3人事後到警局協助調查，最終達成和解，但由於事件涉及襲擊或打架，帶有刑事成份，警方仍在調查事件。

影片引來多名網友討論，紛紛笑言「處處有戰場」、「重量級選手」、「雖然不知道推車裡是什麼寵物，但當下牠一定嚇壞了」。

延伸閱讀：

上水港鐵站MMA｜阿伯躺地踢人稱受傷　阿叔爆粗斥︰戇X 港鐵回應

巴士MMA！白衣男vs大叔 撻朵：我勝和豪傑！ 旁邊女子反成焦點

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

觀光客價？瑞豐夜市「3支水煮玉米」賣230元 計價方式被罵爆：怎麼敢

夜市的小吃價格又惹爭議！高雄有一名男子到了知名的瑞豐夜市買水煮玉米，沒想到攤商秤重後，3支要價230元，讓他當場嚇到，不少人直呼「被坑」、「根本是盤子」，也很多內行人表示，如果遇到是「秤重」就不能買。

新人用「神秘代碼」寫訂單！飲料店長直言看不懂 網籲學習：效率超高

工作時，每個人都有提升效率的獨特方法。近日一名網友發文，稱自己的飲料店來了一名新人，讓他接電話時，他會用大家看不懂的「神秘代碼」把訂單寫下來，讓原PO十分無奈。

寵物展搶贈品爆發衝突！短裙女被扯髮跌地 寵物車同被波及

有時贈品精美，吸引到不少人你爭我奪。台北最近舉辦寵物展，有民眾為了爭奪贈品而釀成肢體衝突，短髮女子怒扯另一名短裙女子的長髮，…

乩童路中央「濟公降駕」…砂石車被迫跨越雙黃線 一票人怒了

日前有宮廟舉行遶境活動，當隊伍行經台南市新營區時，一名全身刺青的乩童突然站在馬路中央直接起乩，導致後方疾駛而過的汽車和砂石車被迫違規跨越雙黃線，根本險象環生，不少網友看了吐槽「不知道神通能不能擋得住砂石車」、「就是要對決，神明護體vs.台灣砂石車」。

買好市多山竹踩雷！她曝「果肉全黑」噁照 怒喊：整盒雷爆了

山竹是一種原產於東南亞的作物，以其多汁、細膩的質地和微甜的酸味而備受推崇，自古以來就在馬來西亞、婆羅洲、蘇門答臘、東南亞大陸和菲律賓種植。美式賣場好市多賣有「泰國空運山竹」，想不到網友卻抱怨「整盒雷爆了」。

救護車鳴笛也不甩⋯機車加速通過遭撞 網怒：這真的是台灣嗎？

在路上聽到鳴笛的救護車、消防車、警車等，汽機車及行人均須避讓，否則有觸法疑慮，可依法處以罰鍰。近日台南一台救護車鳴笛通過路口時，數輛機車都不願停讓，導致救護車不慎撞上其中一台機車，網友怒罵「這真的是台灣嗎？交通素質真的差！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。