寵物展搶贈品爆發衝突！短裙女被扯髮跌地 寵物車同被波及

有時贈品精美，吸引到不少人你爭我奪。台北最近舉辦寵物展，有民眾為了爭奪贈品而釀成肢體衝突，短髮女子怒扯另一名短裙女子的長髮，繼而將她甩到地上，隨後向對方同行男子叫囂，大聲說「憑良心講話啊！就是因為你先動手，我才動你老婆的」。過程被其他人拍下，繼而上載至社交平台，多名網友笑言「寵物展原來也可以這樣玩」、「嚇壞毛孩了」、「真是狗咬狗」。

事件同時引來媒體報導，指出雙方事後到警局達成和解，至於事件的刑事成份，由警方繼續調查。

現場是台北南港展覽館，本月5日至8日舉行寵物展，多間寵物用品公司都有參展，甚至派發贈品，以吸引人流。

有報導指，本月7日接近中午12時，有公司派發限量免費「食器洗滌液」贈品，王姓人夫和其陳姓妻子和羅姓男子與其涂姓女友爭奪時，卻爆發肢體衝突。

影片被上載至facebook專頁「台灣最美的風景是人」，長約24秒，明顯經過剪輯，片中可見，短髮女子怒扯另一名短裙女子的長髮，甚至將她甩到地上。長髮女旁邊的寵物車都被波及，一度搖搖欲墜，較遠處因鏡頭所限，有藍衣男子向另一名黑衣男子施襲，黑衣男同樣跌倒，隨即起身，一名白衣短褲男子相信是「和事佬」走近勸架，安撫短髮女和另一名黑衣男子，長髮女則自行起身，另一名藍衣男子繼續指責黑衣男。

鏡頭一轉，白衣男仍安撫黑衣男，但短髮女朝他們的方向，大叫「憑良心講話啊！就是因為你先動手，我才動你老婆的」。保安員在旁沒有嘗試分開雙方，事件引來不少途人駐足觀望。

有報道引述店員所言，指出2人搶贈品，「有點推擠，然後那個人就說你為什麼推我，那個人就說他沒有，然後就打起來」。目擊事件的工讀生則表示，其中一名女生被扯頭髮，亦有一名男生被推倒在地上，保安員則指「打兩下，然後被打的那個堅持要叫警察」。

動手的3人事後到警局協助調查，最終達成和解，但由於事件涉及襲擊或打架，帶有刑事成份，警方仍在調查事件。

影片引來多名網友討論，紛紛笑言「處處有戰場」、「重量級選手」、「雖然不知道推車裡是什麼寵物，但當下牠一定嚇壞了」。

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文章授權轉載自《香港01》