買好市多山竹踩雷！她曝「果肉全黑」噁照 怒喊：整盒雷爆了

山竹是一種原產於東南亞的作物，以其多汁、細膩的質地和微甜的酸味而備受喜愛，自古以來就在馬來西亞、婆羅洲、蘇門答臘、東南亞大陸和菲律賓種植。美式賣場好市多有販售「泰國空運山竹」，想不到網友卻抱怨「整盒雷爆了」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她近日在好市多花359元買了泰國空運山竹，想不到剝開山竹一看，很多顆裡面都是黑色壞掉的果肉，她氣得直呼，「不愉快的購物經驗，整盒雷爆了」。

其他人則留言建議，「先打電話給客服，可以退費，住得遠可以免帶原品回去」、「打電話給客服，下次再退錢吧，也只能下次再排隊等領錢」、「拍照就好了，退這個不用帶壞掉的」、「打電話、拍照，如果可以，寄電子信件」、「支持妳退貨」。

有網友表示，「哇，感謝避雷！歪個樓，我買過大潤發賣的、已經切過一半的那種，也是巨雷雷雷雷，山竹愛好者表示好傷心」、「我去大陸玩有吃，也是很多壞的，實在不會挑」、「妳不是第一個，水果空運的風險很大的」、「有點噁心」。