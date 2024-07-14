救護車鳴笛也不甩⋯機車加速通過遭撞 網怒：這真的是台灣嗎？

在路上聽到鳴笛的救護車、消防車、警車等，汽機車及行人均須避讓，否則有觸法疑慮，可依法處以罰鍰。近日台南一台救護車鳴笛通過路口時，數輛機車都不願停讓，導致救護車不慎撞上其中一台機車，網友怒罵「這真的是台灣嗎？交通素質真的差！」

根據《道路交通管理處罰條例》規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照。前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人新臺幣六千元以上九萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發布一支影片，影片中有一輛鳴笛的救護車要通過大馬路口，救護車行駛速度很慢，想不到多輛機車都沒有要禮讓救護車，紛紛持續加速通過，導致救護車不慎撞上其中一台機車，機車騎士被撞後當場倒地。

發文網友表示，「沒有騎士要禮讓救護車，每一台機車都往前衝，這真的是台灣嗎？如果只有一台衝，可以說是個人問題，但是影片裡每台機車通通都往前衝，只有汽車有禮讓」。

其他人則留言，「素養不足」、「去過幾次台南，深刻覺得這種落後地方一堆沒水準的人」、「正常啦，鬼島台灣，救護車都要讓行人了」、「又是這種自殺機車客」、「這情況機車騎士輸定了」、「交通安全素養真是差，覺得先衝先贏嗎？」、「以後遇到這種的，直接開側門，讓他撞了後直接上車啦」。