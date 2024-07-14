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乩童路中央「濟公降駕」…砂石車被迫跨越雙黃線 一票人怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有宮廟遶境隊伍行經台南市新營區時，一名全身刺青的乩童突然站在馬路中央直接起乩，導致後方疾駛而過的汽車和砂石車被迫違規跨越雙黃線。 圖／擷自Cheap臉書
日前有宮廟遶境隊伍行經台南市新營區時，一名全身刺青的乩童突然站在馬路中央直接起乩，導致後方疾駛而過的汽車和砂石車被迫違規跨越雙黃線。 圖／擷自Cheap臉書

日前有宮廟舉行遶境活動，當隊伍行經台南市新營區時，一名全身刺青的乩童突然站在馬路中央直接起乩，導致後方疾駛而過的汽車和砂石車被迫違規跨越雙黃線，根本險象環生，不少網友看了吐槽「不知道神通能不能擋得住砂石車」、「就是要對決，神明護體vs.台灣砂石車」。

網紅Cheap日前在臉書轉貼一段影片，畫面顯示宮廟遶境隊伍經過台南市新營區時，一名全身刺青的男子忽然在馬路中央起乩，一名女成員見狀立刻幫男子換上濟公服，男子的身後還站了一名男性工作人員協助指揮交通。這過程中可以看到每當有砂石車、汽機車呼嘯而過時，都得為了要繞過乩童，而被迫跨越雙黃線行駛，甚至佔用對向車道，非常危險。

該名「濟公上身」的乩童選擇在大馬路上直接「降駕」，他換好衣服後，右手揮著扇子，左手拿著一壺酒猛灌，接著仰天發出「哈哈哈哈哈哈哈哈哈」的笑聲。Cheap表示乩童「直接佔用一個線道，也是很猛」，並感嘆「神明知道祂的代理人長這樣，一口老血噴出來吧」。

Cheap直言，這些都屬於民間巫術信仰，根本不是正統的佛教或道教，「好聽點叫做附佛外道，難聽點叫做異端，更難聽的叫做神棍」，並引用道經的一段話「正神不附體，附體非正神」，認為這樣的作為已經給用路駕駛人帶來困擾和考驗。

不少網友深感認同表示「這種就是會說大家互相方便尊重，而他們負責方便，其他人必須尊重」、「他突然神附身會擋路，那開車的會不會也剛好突然在這被神附身，然後也不讓路呢？」、「讓砂石車撞一下，就知道是不是真的神了」、「光道經這一句，就直接打臉一堆人了」、「砂石車：我讓你轉生成為正神」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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