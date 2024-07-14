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老婦搭站票「行李放扶手」還狂擠 他怨：第一次搭台鐵就氣哭！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友第一次搭台鐵就遇到不愉快的事。 本報資料照片
網友第一次搭台鐵就遇到不愉快的事。 本報資料照片

台鐵售有站票，以利尖峰時段增加運能，不過有些持站票的旅客會影響到購買坐票的人，相當令人困擾。有網友抱怨，近日搭台鐵，他好心跟旁邊的老婦人換位子到靠走道的位置，想不到另一名持站票的老婦人不只將行李放在扶手上，還不斷把行李壓到他的腿上，網友提醒對方也沒用，老婦人坐下後還大聲說「買坐票的都不懂得禮貌，不讓我放東西」，讓原PO非常生氣。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日第一次搭乘台鐵，原本的座位是靠窗位置，不過有一名老婦人請求換位，他便決定改坐靠走道座位，殊不知過了幾站後，另一名持站票的老婦人上車，她一上車就無視原PO的手在扶手上，直接將大包小包的塑膠袋等行李放在扶手上，還說了一句「抱歉抱歉，可不可以借我放一下，真的好重」。

原PO表示，老婦人將行李放在扶手上外，還不斷把行李往他的腿上壓，對方只會一直滑手機，讓他感受很不好，提醒老婦人行李壓到自己的腿，對方只是說了「抱歉抱歉」，但依然故我。

接著老婦人變本加厲，要求將行李放在原PO的腳下，所幸隔壁換位的老婦人出聲制止，「東西直接放站的走道地上，不要一直放進來座椅這邊」，站票的老婦人不滿，不斷嚷嚷著他們很自私等等，等到有空位後，老婦人坐下還立刻跟隔壁乘客抱怨「買坐票的都不懂得禮貌，不讓我放東西」，原PO氣得直呼「到底要不要臉啊？」

其他人則留言，「台鐵請指定搭emu3000、普悠瑪、太魯閣，都是禁止站票的，但還是得說高鐵商務艙搭習慣了，我覺得你要適應台鐵很難，畢竟門檻差太多了！搭的人群自然而然差異，也會隨門檻而有高低」、「價格會影響人的素質，高鐵的乘客素質相較於台鐵高，不然就要避免買有站票的車種」、「之後可以直接說，那些人會因為你不好意思說出口，直接裝死，你說出口她就不得不回應了」。

Dcard 台鐵 老婦 高鐵

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