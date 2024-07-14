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吃酸菜魚撈出隱翅蟲…店員辯稱「花椒顆粒」 妹子氣呼：錢白花

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子日前到屏東一家酸菜魚店用餐，吃沒幾口就發現裡面有隱翅蟲，向店家反映後，卻被告知是花椒顆粒，讓她相當無言。示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
一名女子日前到屏東一家酸菜魚店用餐，吃沒幾口就發現裡面有隱翅蟲，向店家反映後，卻被告知是花椒顆粒，讓她相當無言。示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

一名女子日前到屏東一家酸菜魚店用餐，吃沒幾口就發現裡面有隱翅蟲，向店家反映後，卻被告知是花椒顆粒，讓她相當無言，直呼「這頓飯的錢白花了」、「騙我沒看過花椒欸」。

該名消費者在Threads上指控，11日前往屏東市環球購物中心的酸菜魚店用餐，「撈兩口就發現酸菜魚裡面有隱翅蟲，店員說是花椒，顆粒差那麼多」。後來原PO一家人決定不再繼續享用那鍋酸菜魚，也感嘆一頓飯的錢白花了，除了當下被店員用消極的態度處理，結帳時再度反映一次，也被門市人員「打哈哈過去」。

原PO表示，自己在屏東住很多年了，認為有隱翅蟲並不奇怪，然而店員在當下卻堅稱「那是花椒」，且馬上把蟲撈走，讓原PO覺得繼續講只會讓雙方僵持不下，只好作罷。原PO指出，那隻隱翅蟲雖然頭跟身體黏在一起，但是仔細看「真的有腳」，幸虧母親眼睛夠利有發現，不然就吃下去了，「我真的會把湯喝掉」，也坦言「我可以接受有蟲，但不可以亂騙」，倘若不是店員把蟲撈走，「我很想叫大廚吃給我看」。

原PO透露，因家中曾從事餐飲業，在察覺到餐廳人員對事情的處理方式不恰當後，決定發文說出來，並非要求店家索賠。事後，原PO有到環球購物中心的官網反映問題，餐廳也主動聯繫，表示願意憑發票退還消費金額，再額外給予一倍金額的賠償，不過原PO一家人已婉拒，只希望餐廳日後可以加強員工訓練，並呼籲民眾給予新開幕餐廳進步的機會。

根據《ETtoday新聞雲》報導，該名引起爭議的員工，是從北部門市下來支援的，因為沒看過隱翅蟲，所以才誤認為是花椒，未來會加強員工訓練，並把關食材處理。

一名女子日前到屏東一家酸菜魚店用餐，在發現湯裡面有隱翅蟲後，向店家反映後，店員只把蟲子撈走，並辯稱「那是花椒顆粒」。 圖／擷自Threads
一名女子日前到屏東一家酸菜魚店用餐，在發現湯裡面有隱翅蟲後，向店家反映後，店員只把蟲子撈走，並辯稱「那是花椒顆粒」。 圖／擷自Threads

酸菜魚

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