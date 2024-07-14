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好市多熟食座位區變了！ 會員掀兩派論戰：太小看台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多販售的商品深受民眾喜愛。 聯合報系資料照
美式賣場好市多販售的商品深受民眾喜愛。 聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）商品琳瑯滿目，吸引一票死忠會員。然而近期有消費者發現，好市多內湖店原本熟食區的四人桌，有一半現在已改為沒有椅子、只能站立的高腳圓桌。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》分享內湖店的熟食內用區照片，可以看到先前的四人桌已撤掉不少，改成增加站立式的高腳圓桌，他也推測，大約有一半數量都變成站著吃的的桌子了，店家應該是防止占位不走的人。

網友發現，好市多內湖店原本熟食區的四人桌，有一半現在已改為沒有椅子、只能站立的高腳圓桌。圖擷自《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》
網友發現，好市多內湖店原本熟食區的四人桌，有一半現在已改為沒有椅子、只能站立的高腳圓桌。圖擷自《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》

對此，底下網友紛紛回應，「我覺得這樣比較好，增加翻桌率，大家才不用等」、「希望全部改站位」、「這種超級棒，真的很討厭一堆人併桌」、「真的很多在蹭冷氣的」、「太小看台灣人了，很快就會有人坐在桌子上」、「站立如果還占位，就把桌子改成半蹲的高度，順便練核心」。

不過也有網友認為，「好市多越來越爛了，收會員費還一直漲，逛完原本可以坐一下吃個沙拉…」、「繳了年費，洋蔥也沒了，小黃瓜醬也沒了，現在連椅子也收起來了，改天連飲料也不能續杯了」、「桌子高度不適合小孩用餐」、「留言都很有趣，廠商省成本，大家都叫好」、「可以加上高腳椅嗎？賣場逛累了，可以小坐一下吃個東西，但又不至於太舒適，所以不會久坐」。

Costco 內湖 好市多 賣場

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