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女客人壽司店裡「拿筷子當髮簪」男友開心拍照 網怒：有夠噁

聯合新聞網／ 綜合報導
近日國內某知名連鎖壽司店被捕捉到，有客人竟然把筷子插到頭髮裡面。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
近日國內某知名連鎖壽司店被捕捉到，有客人竟然把筷子插到頭髮裡面。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

迴轉壽司再出現衛生疑慮！日前才發生有民眾攜帶寵物「守宮」到知名連鎖店用餐，並將其放在醬料碟上還拍照，引發軒然大波。近日另一間連鎖餐廳又被捕捉到，有客人竟然把筷子插到頭髮裡面。

網友在Threads公開照片，可以看到一對疑似情侶的男女在迴轉壽司店用餐，其中女方綁著「包包頭」，上面竟插了一根筷子，而一旁的男性見狀不僅沒有阻止，還拍照留念。此舉也引起原PO不滿，直呼：「真的有夠噁心！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文曝光後，底下留言也紛紛抨擊這對男女的舉動，「前陣子守宮事件還不夠警惕嗎」、「這也太誇張了吧，趕快去跟店員投訴吧，這種行為不可取」、「開壽司店的是不是都水逆？」、「這些人做事情都沒有經過大腦的感覺」。

雖然也有人認為，筷子放到嘴巴裡面了，並沒有比頭髮衛生，但更多人則反駁，「筷子是用來吃飯的，不是用來當髮叉的，留言區說放嘴裡更噁？啥邏輯？好好吃飯很難嗎」、「放嘴裡確實比放頭上不衛生，但是不要在自家以外的地方做出任何令人困惑的事情，有多難？」

情侶 迴轉壽司 餐廳

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