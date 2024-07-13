很丟臉？賓士男停車方式遭女兒嫌棄 兩派網友掀論戰

你開車出門會這樣停車嗎？一名男網友分享，自己開賓士去逛賣場，停好車卻被女兒吐槽「你這樣停，很像那種不會開車的人，很丟臉！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，自己帶女兒去逛大賣場，停好車後，女兒卻吐槽「爸！你這樣停，很像那種不會開車的人，很丟臉！」，原來從照片中發現，車子沒乖乖停在停車格，反而與隔壁車子間，空出很大的距離，也佔據了一旁走道的空間。

貼文一出後，不少網友認同原PO作法，紛紛表示「這是友善的距離」、「只要是愛車的人都懂，這種停法可不容易」、「這樣停很貼心阿，讓隔壁副駕輕鬆上下車」、「沒事，女兒不懂這是愛車表現」、「保護自己也保護他人」、「停這樣才是真正懂車開車的人」、「只有愛車的人才會懂」。

不過，也有不少網友持相反意見，紛紛回應「這樣的停法佔據了走道空間，讓推購物車或嬰兒車的人無法通過」、「建議想與隔壁車保持距離，最多就是壓線停就好」、「這樣推車娃娃車似乎過不去，最緊繃狀態應該是右輪壓右側白線」、「可以偏一點，但不建議偏那麼多，旁邊大多是走道，這樣推車或嬰兒車過不去」、「推嬰兒車的遇到這種不停好車格的，只覺得車主白目而已！」。