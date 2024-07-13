不是數字不夠用！台北公車「編號顏色藏玄機」 網秒懂：難怪士林都紅色

台北大眾運輸非常發達，一名網友分享，自己近期得知一個台北交通冷知識，指出公車路線的名稱原來暗藏玄機，並非隨意命名。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期才知道原來台北公車前面有顏色的字，對應的是捷運線的顏色，像是「紅12」公車會到捷運紅線上的石牌站、士林站，「藍36」公車會到藍線上的昆陽站，多年來自己都誤會只是數字不夠用，現在終於搞懂。

貼文一出後，不少網友都恍然大悟，紛紛表示「難怪士林的公車都是紅開頭」、「身為台北人的我現在才知道」、「超級冷知識耶」、「我的天！紅藍棕顏色的部分我到現在才知道」、「原來真的不是數字不夠用」、「只覺得很奇怪為什麼要搭顏色，但我真的沒想到是配合捷運站」、「原來公車顏色這樣分的阿！謝謝分享，今天才知道」。

此外，也有內行網友公布設計解答，紛紛回應「顏色開頭的路線編號，設計之初是作為捷運末班車的接駁車，但到了後期完全亂掉，導致如今整個雙北公車編號系統混亂」、「好像35以上在台北出生的才會知道，因為捷運出來後，公車號碼才開始出現顏色，當時新聞資訊報很大，我一直以為是大家都知道的事情，但年輕的一出生就有顏色了，不會特別有管道告知他來由⋯」。