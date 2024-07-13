她大推1職業「可收到萬元小費」！內行人揭真相：很看運氣

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己的媽媽是做飯店房務，工作8年常常都收到小費，近期一名新加坡客人退房時給了媽媽1萬元，讓她覺得房務這份工作很不錯。示意圖，聯合報系資料照
一名女網友分享，自己的媽媽是做飯店房務，工作8年常常都收到小費，近期一名新加坡客人退房時給了媽媽1萬元，讓她覺得房務這份工作很不錯。示意圖，聯合報系資料照

你住飯店退房後，會特別給房務員小費嗎？一名女網友分享，自己的媽媽是做飯店房務，工作8年常常都收到小費，近期一名新加坡客人退房時給了媽媽1萬元，讓她覺得房務這份工作很不錯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「拿到1萬元小費，推薦做房務」為題，表示媽媽在飯店擔任房務工作8年的時間，因為動作快加上房間清潔的乾淨，常常收到客人的小費，近期更從一名新加坡客人身上，收到高達1萬元的小費，覺得房務工作只要肯做，待遇都不錯，也沒有辦公室文化和加班問題，很適合想單純工作的人。

貼文一出後，不少網友直搖頭，紛紛表示「騙人做房務喔？別鬧了」、「房務很看運氣，我媽做鄉下汽旅，做得要死要活，月薪卻只有基本工資，小費最多只收到200而已」、「別鬧了！房務做過才知道痛，以前一人要掃13間，工作到現在，做過任何工作，就房務最累，給我4萬我都不做」、「之前大一暑假打工做過房務，真的是史上最爛最累的」、「不會推薦做房務，真的累死人」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，紛紛回應「之前做過客務，需要帶客人進房room tour，平均一個月小費$3、4000以上，以低薪的飯店業來說不無小補」、「我之前最多拿過一千，曾經有聽過客人遺失鑽戒被房務找到打賞三萬」、「遇到覺得你表現得很好的客人送你一些小東西你就會很開心，有收過香港客人給的肥皂禮盒、日本客人給的蛋糕禮盒」。

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