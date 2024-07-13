什麼食物成本低卻賣很貴？網友一致點名2品項：超暴利

還記得自己最早的記憶什麼時候嗎？一位女網友自稱記憶力驚人，甚至可以追溯到嬰兒時期。她記得每當媽媽出門，爸爸哄她喝奶睡覺，半夢半醒間，看到有位長髮、戴口罩的阿姨會一直陪伴她，但每次在媽媽回家之前，阿姨就會趕緊跟她說再見，然後就消失了。長大後跟家人提及此事，都被懷疑是卡到陰，直到18歲她才意外發現驚人真相，引發熱議。

2024-07-11 14:41