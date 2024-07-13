什麼食物成本低卻賣很貴？網友一致點名2品項：超暴利
台灣物價居高不下，一名網友好奇「有什麼成本很低，卻可以賣超貴的食物？」。貼文一出後，引起廣大網友討論，直指2樣消暑聖品超暴利！
這名網友在PTT以「有什麼成本很低卻可以賣超貴的食物？」為題，指出自己是北漂青年，月薪2萬8，扣完房租後，對於每一餐都要精打細算，好奇有什麼成本很低卻可以賣超貴的食物？
貼文一出後，最多網友點名2樣消暑品項，是「飲料」和「冰品」，紛紛表示「要說絕對是冰品」、「黑糖刨冰，就是冰塊和糖水」、「冰、飲料，9成以上都是水」、「飲料都是暴利」、「飲料多是成本低於售價甚多」、「手搖飲料，看到有賣百元以上」、「絕對是飲料跟冰」、「冰+糖水+食品添加物，就可以賣到上百」、「賣冰真的賺，成本超低」。
不過，也有部分網友指出，雖然手搖飲料店和冰品的成本較低，但店租、裝潢、人事費用可能不便宜，都要考量在內，紛紛回應「手搖成本都在店租和人工」、「不能只看產品成本，但貴的是人力、店租、設備成本啊」、「飲料店的成本，最貴的是房租」、「很多食材本身成本就不貴，成本都在加工跟過程的包裝那些」。
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