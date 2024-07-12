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超神奇！百貨公司背景音樂藏暗號 櫃姐一聽就知「外面下雨了」

聯合新聞網／ 綜合報導
百貨公司示意圖。 聯合報系資料照
百貨公司示意圖。 聯合報系資料照

近日天氣多變，下午常有雷陣雨，一名網友分享跟媽媽在逛百貨公司時，發現百貨公司的店員在密閉、完全看不到窗戶的大樓上班卻能知道外面下雨，也意外曝光百貨公司的暗號，讓眾網友嘖嘖稱奇。

網友在Threads上發文，提到跟媽媽去台中新光三越逛到一半時，媽媽突然說「外面下雨了」，讓她超驚訝，「因為我們走的地方完全看不到窗」，媽媽對原PO說百貨公司放的那個背景音樂，是下雨了的意思，後來還去詢問櫃姐求證，對方愣了一下，但很快地點了頭。原PO聽完後感到相當神奇，「已經過了快兩個小時了，我還在震驚這件事」。

原PO還整理了百貨公司的下雨歌，像是台中新光三越播的是「Romance」、豐原太平洋百貨是「雨中即景」、高雄新光百貨則是「Amours Interdits」。

根據《三立新聞》報導，中友百貨公關陳彥雯透露，「日系百貨應該都會播下雨音樂，提醒櫃姐外面下雨，提供顧客資訊或者幫忙包裝紙袋，以免被雨淋濕」，她提到「這是從日本百貨沿用過來的，包括下雨時會幫客人的購物袋穿雨衣」。她進一步表示，這是進入百貨公司必學的一環，而每一家都有不同的下雨歌。

對此，許多網友訝異留言「居然有這種事」、「媽媽知道也好酷」、「去年在櫃上買東西在結帳時，櫃姐突然說：外面下雨了，幫你用塑膠袋包裝起來唷！」、「本年度最有價值的貼文沒有之一，我每次都要擔心騎車出去時外面在下雨，但裡面根本看不到外面」。

不少人也指出這是百貨業慣例，「在日本百貨上班的時候也有，提醒店員要用塑膠套套在紙袋上面」、「學生時期在新光三越打工因此知道下雨音樂這件事，覺得超有趣的」、「題外話，隔壁的大遠百如果當天業績達標，會放神鬼奇航的音樂」、「下雨了、雨停了，或是外面塞車、業績達標都有特殊音樂，早期週年慶如果出現百萬刷手還有百萬刷手的音樂呢哈哈哈」、「百貨有下雨的音樂，消防安檢的音樂，週年慶業績達標的音樂」。

紙袋 音樂

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