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如何分辨是不是年輕人？時間「1打法」秒認出 網：長輩會生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享如何分辨是不是年輕人，可以從時間的寫法來判定。示意圖／Ingimage
一名網友分享如何分辨是不是年輕人，可以從時間的寫法來判定。示意圖／Ingimage

年輕人有不少網路上的流行用語，就連打字都更加簡潔！一名網友分享如何分辨是不是年輕人，可以從時間的寫法來判定，例如若想傳訊息表示6點，年輕人會打「6.」而不是「6:00」，貼文引發熱烈討論。有不少人表示「年輕人溝通可以，但如果是還蠻重要的事情，請用標準的時間制」、「我今天就這樣然後被我媽罵」。

一位網友在《Threads》上發文，表示可以從時間的寫法「6:00」或「6.」來分辨是不是年輕人，若是年輕人就會以「6.」來表示時間。

文章一出引起2萬多人按讚，網友紛紛留言「看了這篇，好險我還是年輕人」、「我本來是6:00，後來發現我高中女兒都回『6.』，我就變年輕人了，從此我也這樣回覆」、「我也超不懂用『.』表示時間的人，但好像真的現在的少年仔都喜歡這樣打」、「在英國這邊看到他們時間倒是會寫6.00或6.30之類的」、「我媽也會這樣打，那我媽也是很時髦哈哈」。

不過也有人指出「跟家長說話用『：』，跟朋友說話用『.』，不然他們根本看不懂」、「年不年輕不知道，但一定比較懶」、「看到用.來表示時間會阿雜的老人是我」、「我爸問『6.』是什麼？說6：00就6：00，什麼都要簡稱」、「所以我用0600-1830是外星人嗎」、「如何分辨他是軍人，0600」、「我都打六點」。

還有網友分享因為時間寫法而引發的烏龍事件，「之前跟我媽說火車7.15到，她以為是7-15分鐘到…那天手機剛好沒電，我想說我已經有跟她說時間了，7：15下火車她就會來載我，結果我一下車，大家情緒超激動，都以為我失蹤（因為聯絡不到人，然後15分鐘過後也沒看到我），還差點報警，然後我媽才知道『.是：的意思』，哈哈哈哈哈」。

年輕人

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