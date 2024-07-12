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鄭文燦涉貪遭押「能吹冷氣嗎？」 內行人揭真實情況：2狀況下有得吹

聯合新聞網／ 綜合報導
海基會前董事長鄭文燦涉貪遭收押。圖／聯合報系資料照（記者季相儒攝影）
海基會前董事長鄭文燦涉貪遭收押。圖／聯合報系資料照（記者季相儒攝影）

海基會前董事長鄭文燦被控在任桃園市長期間貪汙，法院三度召開羈押庭後裁定羈押禁見，由桃園監獄附設看守所收容。鄭文燦曾任行政院副院長，身分不凡，如今被收押也受大眾關注，除收押期間的飲食菜單外，由於看守所內無冷氣設備，不少人也關心他該如何度過炎夏高溫

鄭文燦11日收押，不過看守內沒有冷氣，僅有抽風機和電扇，然適逢盛夏，白天頻現35度以上高溫，晚上氣溫也在30度上下，其友人便向《中國時報》吐露憂慮，儘管囚衣為短袖短褲，也買了睡覺用的涼蓆，仍擔心體型較「壯碩」的鄭文燦該如何撐過這段期間。

PTT上也有網友以「看守所」、「冷氣」為題發文討論，有人便透露實際情形，他表示，監所戒護區內普遍安裝旋轉吊扇，只有少數地方如主管辦公室會安裝，或受刑人下工場等特殊情形才能吹，否則只能「開卡扣款購買小型電扇」。

不過他認為，對政商名流而言最難受的不是沒有冷氣，而是「毫無隱私」，因為除去舍房內2台監視器和房門透視窗外，和舍友生活緊密，不管是吃飯、盥洗、如廁，都在小房間進行，「開放程度遠勝當兵」，加上夏天燠熱、通風不良，環境非常難受。

冷氣 監獄 貪汙 鄭文燦 高溫

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