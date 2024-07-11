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她怨帶小孩搭Uber被司機罵三字經 網不挺：坐等行車紀錄器

聯合新聞網／ 綜合報導
有位女網友抱怨Uber司機的種種不當行為。示意圖／ingimage
有位女網友抱怨Uber司機的種種不當行為。示意圖／ingimage

有一位女網友在「爆料公社」以「兩個孩子搭Uber，司機態度惡劣還辱罵三字經」為題，大大的抱怨Uber司機的種種不當行為。怎知其他人看完貼文不但不挺原PO，反而覺得是原PO有錯在先，更希望原PO拿出證據來。

原PO在文中表示，小孩一路在車上都是坐好沒有亂動或是蹦蹦跳跳離開座椅，只是跟她在聊天聊地這樣而已。但她覺得司機在行車過程中，就一直發出不耐煩的嘆氣聲，到了目的地的時候，司機急煞停車，使得2位小朋友重心不穩往前撞到駕駛椅背。

原PO出言希望司機煞車能輕一點，因為小孩都撞到前面的椅背了，司機則口氣不佳的回說妳自己不把小孩扶好，原PO說自己手上大包小包的怎麼扶？這時情緒波動大的司機叫他們3人「趕快滾下車啦，妳們帶小孩都是『沒水準』的家長」。原PO跟小孩下車後，她很不爽關了車門，司機居然打開車窗當著小孩的面破口大罵三字經。

事後原PO有回報Uber客服，卻只收到退款的回應。她認為「這樣的司機要確定還可以繼續載客人，素養那麼差，應該停權幾天做懲處吧」。她直言「退費也才148元，我不是付不起這148元，也不是惡意投訴要求退費，退費對這惡劣司機根本不痛不癢」。文末原PO表示，非常歡迎司機可以看到這篇貼文，把行車記錄器提供出來，看看她家小孩是不是有在車上做任何不當行為或是大吼大叫尖叫之類的。

網友們看完這則貼文後，多數人一面倒的挺Uber司機，「坐等行車紀錄器」、「我不相信這種話，沒人會無緣無故的罵，就算自己小孩殺人了，恐龍家長通常都會說，我兒子很乖的，都是誰帶壞他的」、「有證據有真相，單方面說就」、「單方面，但我通常比較相信司機」、「如果是真的，車號或司機名字應該也可以提供出來，避免以後有同樣的人遭受同樣的對待」、「單方面，先看看就好」。

也有些人不置可否的說，「雖然我也不喜歡載小孩，但那些說沒繫安全帶的，有幾個搭計程車自己會乖乖繫安全帶」、「Uber的app內，在接客行駛過程中，會自動錄音並直接存到Uber雲端，這位司機若真是如此也太囂張了」。

曾經從事過Uber行業的網友跳出來分享經驗，「以我開Uber的經驗，只要載到小孩子，10組內至少有8組小孩子不受控，就算父母親說不能這樣，他們還是會照做，所以我非常討厭載到小孩子，如果還在搖籃的，那就沒問題」、「可能是小孩在車上不受控」。

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