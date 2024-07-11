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媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友表示，幼時媽媽一不在家，就有一位長髮阿姨來家裡陪她玩，家人都不相信她的話，以為卡到陰。結果，意外在18歲時，在家中地下室發現了爸爸的驚人秘密。示意圖／ingimage
一位女網友表示，幼時媽媽一不在家，就有一位長髮阿姨來家裡陪她玩，家人都不相信她的話，以為卡到陰。結果，意外在18歲時，在家中地下室發現了爸爸的驚人秘密。示意圖／ingimage

還記得自己最早的記憶什麼時候嗎？一位女網友自稱記憶力驚人，甚至可以追溯到嬰兒時期。她記得每當媽媽出門，爸爸哄她喝奶睡覺，半夢半醒間，看到有位長髮、戴口罩的阿姨會一直陪伴她，但每次在媽媽回家之前，阿姨就會趕緊跟她說再見，然後就消失了。長大後跟家人提及此事，都被懷疑是卡到陰，直到18歲她才意外發現驚人真相，引發熱議。

一位自稱18歲的女網友在「Dcard心情板」以「家中不存在的阿姨」為題，敘述幼時記憶故事。一開始就強調自己的記憶力很驚人，甚至連嬰兒時期的記憶都還有印象。

原PO表示，記得大約在3歲的時候，只要媽媽有事出門後，只剩她跟爸爸在家，就會有位長髮、戴口罩的阿姨到家裡，陪她玩、餵她吃小餅乾，不然就是玩電腦，阿姨很特別而且不太喜歡說話，通常在媽媽回家之前，阿姨就會趕緊說再見，說有機會再來玩。直到她上小一後，就再也沒見過這位阿姨。

對長髮阿姨的印象，一直留在原PO的記憶中。她表示有聽說過阿嬤曾經流產過，記憶中覺得長髮阿姨的眼睛跟爸爸很相像，直覺認為可能是姑姑的靈魂來陪她玩。但是，小時候跟媽媽說「家裡有個很特別的阿姨」時，媽媽卻說家中監視器根本沒有拍到有人進出，懷疑是她卡到陰，還被帶去收驚、喝符水。所以，長髮阿姨到底是誰，始終是個謎團。

直到前幾天，原PO好奇打開了地下室的門，那是她爸爸的小型工作室，平時不准任何人進去。結果，看到地下室的牆壁，貼滿了「長髮阿姨」脫口罩的照片，還有一箱箱的女裝，櫃子上也放滿了各種名牌化妝品，更讓她訝異的是發現「長髮阿姨」竟是爸爸，這時才恍然大悟，並確定自己小時候真的沒有卡到陰。

貼文曝光引發熱議，眾人紛紛留言回應，「靠北，這反轉一個措手不及，我還以為靈異版」、「恐怕連科幻小說也不敢採用這種設定」、「還以為是你爸以前的外遇對象從地下室上去你家，然後你小一的時候她就過世了，還在牆上貼滿照片緬懷對方」、「我以為是你爸在地下室建密道偷情，沒想到是女裝癖…」、「妳爸也有美麗過！」、「這個後勁好強…」。

雖然也有人懷疑故事是虛構的，仍留言大讚原PO的創意，「神操作，漂亮」、「超好看，題材好新穎，不是假的吧」、「笑死我真的嚇到，100分，妳已贏過台灣90%的編劇」、「寫得很好耶，不管是真的還是創」、「卡第二集」。

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