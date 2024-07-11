中山商圈組自救會 過來人不挺曝「血淚史」：我們守法像豬頭

台北市南西中山商圈、赤峰商圈高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，陸續收到北市府公文，限期2個月改善，否則勒令停業。現在就有不少店家擔心會像師大商圈一樣沒落，連署呼籲搶救商圈。對此，一名曾經營咖啡廳的網友逆風發文，引發關注。

該名網友在threads貼文分享，從師大商圈事件後，相信要開店的人應該都會注意到土地使用分區的事，「不懂為什麼去赤峰街開店的店主可以這麼天真」。他說自己從2003年開始經營咖啡廳，當初什麼都不懂，找到的店面都在住三、住四的8米巷，後來幫朋友開了一間咖啡廳，有地下室用不到，就跟其他人分租、做小酒吧，結果被鄰居檢舉到收店搬家，自此之後，不是8米巷以上的店面都不敢承租。

原PO續指，曾經在南西商圈看過一個在6米巷的店面，仲介竟出鬼點子，叫他另找地點做商業登記，原PO不想冒險故一口拒絕，「這次找店面至少找了五年，大馬路的店面我租不起，巷弄中的店面限制多，但我寧願等」。

原PO嘆道，開一間店最少200萬起跳，一旦被檢舉一切直接歸零，因此他不能理解為何南西商圈的小店可以這麼大膽，認為成立自救會就可以改變既有法令，如果能改變的話，那以前的師大商圈、眾多因為土地使用分區被逼遷的店家要有多冤枉？「要做生意也不研究一下，或者是存著僥倖之心？現在看到自救會什麼的，真的很讓我們這種守法的覺得自己是豬頭」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「真的違法的人，現在還發起要救商圈，感覺都像在情緒勒索」、「這個議題很多人都愛說A答B，看了很頭痛，講不贏就說：『那為什麼政府讓他們營業登記』」、「商家遊走法律邊緣有問題，但政府也是造成這樣的功臣之一啦，需要那些文青的時候，就閉一隻眼當政績宣傳」、「光是消防安檢會過，就覺得神奇，或者根本沒營登」。