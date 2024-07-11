網美開野馬跑車國道狂飆「領跑救護車」網譙爆：自以為正義

近日一名網美大膽將她在國道上開車擋救護車的影片拍下上傳至抖音，結果引來大批網友砲轟三寶，「自認為自己是正義」，然而她事後喊冤說，當下看到救護車有禮讓到旁邊，因為其他車都沒讓，她才開到內線提醒大家。

該名網美日前開著「野馬」行經國道彰化往嘉義，後方救護車按喇叭要前面車子讓路，朋友突然問她在幹嘛，她按喇叭說「我後面有救護車，我現在在帶領救護車，我開得比救護車還快，妳看一下啦」，朋友隨即將拍攝畫面轉向後照鏡，但救護車看起來完全無法超車，朋友卻形容她是「日行一善」。

整個過程中，只見她一邊開車一面瘋罵髒話並狂按喇叭，還說擋在她前方的車子都是「洗勒X小啦？沒看到有救護車是不是？駕照是用雞腿換來的，還活在自己的世界裡」。

畫面一出，也被網友備份上傳至爆料公社，網友痛批她「自以為正義，三寶果然看出去的世界不一樣，還自以為了不起，到底要怎樣才能培養出這種三寶思維？」網友指出，「私家車這種行為叫違法惡意逼前車，同時又阻擋後方救護車，這要開幾張罰單？」

「確定有考駕照嗎？」、「擋救護車一定要吊銷駕照加重罰」、「這肯定有超速」、「這就是現在網紅的素質嗎？」、「警察不約談真的說不過去了」、「是不是傻了？救護車需要妳開道？」

事後她於IG限動發文表示，她是「以好心的心態去幫忙」，因為看到救護車鳴笛2分鐘都沒人讓，她才決定開到內線按喇叭，「我會做這個行為絕對是有經過大腦思考，如果解釋過後還是有人覺得是我本人問題，那我一定誠心誠意致歉，也不會再做這種行為，以後看到救護車被擋，我也不會自己的車去以身試法」、「那天我也不趕時間，平時給我載過的人都知道我是在合法的限速內行駛，也不會刻意占用超車道」。

不過，據記者爆料網報導，國道警方在看了此影片後指出，女駕駛行為不立即避讓救護車，依道交條例第45條第2項處3,600元罰鍰，最重可能面臨吊銷駕駛執照處分，同時她也違反道交條例第33條第1項第14款，連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道可處3,000至6,000元罰鍰，未保持安全距離則可依道交條例第33條第1項第2款，處3,000至6,000元罰鍰。