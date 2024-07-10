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10年房務曝9理由「小孩收費應更貴」 網全點頭揭問題點：家教很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
有房務員認為，小孩收費應該比大人更貴，因此列舉「9項理由」解釋原因，引起不少網友熱烈討論。示意圖／ingimage
有房務員認為，小孩收費應該比大人更貴，因此列舉「9項理由」解釋原因，引起不少網友熱烈討論。示意圖／ingimage

出遊訂飯店時，可以選擇人數並標註是否為小孩，孩子的費用則會比大人便宜。一名擁有10年房務經驗的房務員認為，小孩收費應該比大人更貴，為此列舉「9項理由」解釋原因，引起不少網友熱烈討論。

一名房務員在臉書粉專「靠北住宿2.0」發文，不少人都說小孩不佔床位應該免費，他反而認為小孩收費應該比大人貴，並以10年房務經驗總結小孩收費要更貴的理由：

1.帶一堆玩具，導致沙發縫隙、床底等等各個角落都是玩具，增加雙倍的清潔時間。

2.黏土、史萊姆各種亂黏，床單、沙發布、地板磁磚水泥縫都有，有些甚至會染色，還要人力摳除水泥縫上的黏土。

3.滿地、滿床、滿沙發的零食碎屑，非常難清理。

4.玩衛生紙，尤其最討厭清理濕的衛生紙。

5.彈簧床、沙發亂跳，砸枕頭、砸電視，各種亂砸亂跳，增加硬體設備損耗率。

6.三不五時尿床、吐奶、翻倒飲料，毀掉床鋪只需一秒。

7.滿房間屎味。

8.水槍設備越來越多樣化，尤其最討厭水彈玩具槍，到處都是水彈顆粒，必須一顆一顆掃。

9.砸水球最令人無法忍受，天氣熱，太陽曬過後，塑膠融化黏在磁磚地上，掃不掉還需要拿菜瓜布一個一個用力刷，非常大力刷才能弄起來，令他不禁直呼，「熱傷害可以請客人求償嗎？」，即使禁止玩水球和水槍，客人還是會偷偷帶，事後耍賴並威脅負評。

原po總結結論，小孩收費要比大人更貴，「我就不信，養小孩的家庭裡，家裡每天都是乾乾淨淨的」。

網友紛紛表示，有問題的是大人，「小孩不懂就算了，最可惡的是…大人都當沒事一樣，拍拍屁股走人，床被單、浴巾染血／染色也不主動先告知（弄不回來只能報廢）」、「說的也沒錯，但我是覺得大人的管教與素質，有的小孩連糖果餅乾都不准吃、電視也不能看，房間乾乾淨淨」、「家教真的很重要」、「真的，小孩比大人麻煩很多，看見幼童，收廁所垃圾要很注意憋氣」、「好誇張喔…我帶小孩出門都自己帶保潔墊，超怕把床弄髒…」、「孩子會這樣，多數是大人沒有管理，大人認為『反正不用我清潔，孩子不吵就好』」。

有網友則分享經驗，「我有遇過學校老師帶學生出門的，結果學生尿床還要我們不要傷到他的自尊心，不要在學生面前談到這件事。但他們就這樣住了三天，整個房間都尿騷味，床墊只能換掉…」、「飛機票也是，小孩子搭應該要雙倍，憑什麼要別人體諒你小孩子哭鬧…就多付錢去搭商務艙，不然就不要帶出國，小孩討厭，放縱的恐龍家長更可惡…」。

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